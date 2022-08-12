«التضامن»: 3 آلاف متر لعرض منتجات 120 عارضًا في «ديارنا» بالعلمين

كشف صبري عبدالحميد منسق مبادرة «حياة كريمة»، بوزارة التضامن الاجتماعي، تفاصيل فاعليات معرض ديارنا بمدينة العلمين الجديدة، قائلًا: «في ضوء رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي والقيادة السياسية للحرف اليدوية والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والحفاظ على الهوية المصرية والتراثية ودعم الشباب، ستتفتح وزارة التضامن معرض ديارنا في مدينة العلمين الجديدة».

وأضاف «عبدالحميد»، في مداخلة هاتفية ببرنامج 8 الصبح، على قناة dmc، من تقديم الإعلامية هبة ماهر: «العلمين الجديدة مدينة مصرية تشرف كل شاب مصري، وبالأمس شهدنا مهرجان رياضي بحضور بعض الوزراء مثل وزير الشباب، ووزيرة التضامن مرت علينا بالمعرض لمتابعة التجهيز والإعدادات اهتمامًا بالمواطن المصري وصغار الصناع والمنتجين والحرفيين».

حياة كريمة المظلة الرئيسة للمشروعات التنمية

وشدّد على أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة أصبحت المظلة الرئيسة التي تشمل كل مشروعات التنمية في مصر، والكل يعمل في مجال اختصاصه حتى تصل الخدمة للمواطن المصري بصورة لائقة تعود عليه بالنفع.

وتابع منسق مبادرة حياة كريمة بوزارة التضامن الاجتماعي، أنّه جرى تخصيص مساحة قدرها 3 آلاف متر مربع، وسيجرى عرض منتجات 120 عارضًا على فترتين، وسيتم الافتتاح اليوم بحضور الإعلاميين وأجهزة عديدة من القنوات الفضائية والإعلاميين السابقين.

المعرض رسالة من الوزارة

وأردف، أنّ المعرض رسالة من الوزارة لكل فئات المجتمع القادرة على الإنتاج والعمل في ضوء رؤية القيادة السياسية، حيث سيشهد اليوم مهرجانات فنية في المدينة كلها، وسيكون معرض ديارنا من أهم الأحداث في اليوم.

وأشار، إلى أنه بعد الافتتاح ستوجه الوزيرة رسالة إعلامية لتوضيح الدور الذي تهتم به القيادة السياسية: «نعد المعرض العربي، ولدينا دعم كبير من القيادة السياسية، والوزيرة مهتمة بنشر الثقافة الحرفية، والقيادة السياسية تمنحنا قوة دفع كبيرة».