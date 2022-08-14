غدا آخر يوم لتنسيق المرحلة الأولى.. تعرف على خطوات التسجيل

أقل من 24 ساعة تفصل الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، مما يحق لهم التسجيل في المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات، على إغلاق باب تنسيق المرحلة الأولى، والتي بدأ العمل عليها من الخميس الماضي، وستغلق غدا الاثنين، وفقا للمنشور الصادر من وزارة التعليم العالي.

هذا ومن المتوقع أن تعلن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى بعد ساعات قليلة من إغلاق موعد التسجيل، وقبل بداية تسجيل تنسيق المرحلة الثانية، ومن هنا تحرص بوابة «الوطن» على تقديم كل ما يبحث عنه الطلاب والمتابعون، بشكل يومي ومستمر، لذلك نرصد من خلال هذا التقرير، طرق وخطوات تسجيل الرغبات في تنسيق المرحلة الأولى، وذلك قبل ساعات من إغلاق باب التسجيل.

خطوات التسجيل على موقع الجامعات

التسجيل يكون من خلال موقع تنسيق الجامعات 2022، إذ يقوم الطالب، بتسجيل جميع بياناته ورغباته، وذلك من خلال عدة طرق وخطوات سهلة وبسيطة.

- التسجيل من خلال موقع تنسيق الجامعات 2022.

- الضغط على سجل الرغبات.

- كتابة رقم الجلوس.

- كتابة الرقم السري.

- الرغبات يتم ترتيبها وفق رغبة الطالب.

- الضغط على أيقونة التسجيل.

تعديل الرغبات

هذا ومن جانبه أكد السيد عطا، المشرف العام على مكتب التنسيق، فى تصريحات لقناة CBC، أنه يحق للطلاب القيام بتعديل رغباتهم خلال 5 أيام فترة التنسيق، حسب المرحلة المشارك بها، حيث أنه بمجرد انتهاء المرحلة يغلق أي تعديل في الرغبات، حيث أن عملية الفرز تبدأ بعد ذلك استعدادا لإعلان نتيجة التنسيق.

مشيرا إلى أنه حتى الآن سجل نحو 12 ألف طالب بالمرحلة الأولى، والمستهدف من هذة المرحلة 117 ألفا و758 طالبا، موضحا أنه لا توجد أي مشكلات في عملية التسجيل المتاح على مدار الـ24 ساعة.