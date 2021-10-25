حقيقة صرف معاش شهري 450 جنيها لكبار السن وذوي الهمم

يتساءل الكثير من الأشخاص عن حقيقة صرف معاش شهري 450 جنيها لكبار السن من وزارة التضامن الاجتماعي، وهو ما أكدته الوزارة في بيان صادر عنها، بأنه يتم منح برنامج الدعم النقدي «كرامة» للمسنين في عمر يبدأ من 65 عاما، أو من أصحاب العجز أو المرض المزمن الذي يحول بينه وبين العمل أو ينقص من قدرته على العمل، وهو ما يتم إثباته بالفحص الطبي، وكذلك يمنح للأيتام الذين لا ينالون الرعاية من الأب أوالأم بل من الأقارب من الدرجة الثانية أوأبعد من ذلك.

450 جنيها شهريا لكبار السن وذوي الهمم

وعن حقيقة صرف معاش شهري 450 جنيها لكبار السن، أوضحت «التضامن» أنه بجانب دعم المسنين يتم دعم الأسر من خلال برنامج «تكافل» والذي يُمنح للأسرة التي لديها أبناء من حديثي الولادة حتى سن 18 عاما، على أن يكون الأبناء من سن 6 لسن 18 في مراحل التعليم المختلفة، مشيرة إلى أن عدد المستفيدين من برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، يزيد على 3.8 مليون أسرة، بقيمة إجمالية تزيد على المليار ونصف المليار جنيه شهريا، حيث يتم توزيع الدعم كالتالي:

- صرف 450 جنيهًا شهريا لكبار السن .

- 450 جنيها شهريا للأشخاص ذوي الهمم.

- 350 جنيهًا لمستفيدي كرامة من الأيتام.

- متوسط الصرف للأسرة المستفيدة من تكافل حوالي 500 جنيه شهريًا، بقيمة إجمالية 974 مليون جنيه شهريًا.

شروط صرف الدعم النقدي تكافل وكرامة

حددت وزارة التضامن الاجتماعي عدة شروط لصرف الدعم النقدي «تكافل وكرامة» لكبار السن وللأسر كالتالي:

- ألا يكون الزوج أو الزوجة أو المسن أو العاجز يعمل بالحكومة أو القطاع العام أو بالقطاع الخاص بأجر تأميني أكثر من 400 جنيه.

- ألا يتقاضى معاشا تأمينيا أو مساعدة ضمانية.

- عدم الحصول على معاش كمستفيد بقيمة 500 جنيه أو أكثر.