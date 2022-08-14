«حياة كريمة» تسلم منزلين لأسرتين في الجيزة بعد الإحلال والتجديد (صور)

أعلنت مؤسسة «حياة كريمة»، إحلال منزلين في منطقة «المنشية» بمحافظة الجيزة، وذلك في إطار رحلة عملها اليومية، وذلك، في بيان رسمي، عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك».

إحلال وتجديد

المنزلان كانا في حاجة إلى إحلال وتجديد كامل، لأنّهما لم يكونا مناسبين أو آمنين، إذ تمّ العمل فيهما وتقديم المساعد لأصحاب المنزلين.

وأضافت المؤسسة: «خلال فترة التجديد والعمل، قدرنا نساعدهم، لأن كل واحد فيهم بيعول أسرة كاملة، الأول بيعول بنتين ووالده ووالدته، والتاني بيعول ولدين وبيشتغل عامل بالأجرة، وفرحناهم كمان في عيد الأضحى بعجل دبحناه قدام بيتهم».

وأتمت المؤسسة: «النهاردة استلموا بيوتهم، وسط فرحة كبيرة من الأسرتين.. حياة كريمة، لكل مصري ومصرية».

أنشطة المبادرة الرئاسية

وفي سياق متصل بأنشطة المبادرة الرئاسية، قالت وزارة الصحة في بيان لها، إنَّ القوافل الطبية التي تأتي في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة تشمل تخصصات كبيرة منها نساء وولادة، أطفال، الباطنة، الأنف والأذن، العظام، الجراحة، الرمد الأسنان، القلب، الجلدية، في محافظات القليوبية، كفر الشيخ، الفيوم، أسيوط، سوهاج، البحر الأحمر، بني سويف.

وتنطلق 3 قوافل طبية، يومي 14 و15 من شهر أغسطس الجاري، بمناطق الشركة 55 مركز الخارجة محافظة الوادي الجديد، والجزيرة محافظة أسوان، والدخيلة حي العجمي محافظة الإسكندرية، كما ستنطلق 8 قوافل طبية أخرى، بعدة مناطق مثل حوش عيسى محافظة البحيرة، وأم الحويطات مركز سفاجا محافظة البحر الأحمر.