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«حياة كريمة» بالمنوفية: تنظيم 43 قافلة طبية مجانية خلال الشهر الجاري

كتب:

إبراهيم الديهي وعصام علم الدين
11:13 ص | الأحد 14 أغسطس 2022
علاء الدين حسن - منسق عام حياة كريمة بالمنوفية

علاء الدين حسن - منسق عام حياة كريمة بالمنوفية

نجحت مؤسسة حياة كريمة بالمنوفية، في تنظيم قوافل طبية في القرى المحرومة من الخدمات الصحية، حيث تم تنظيم 43 قافلة طبية إلى جميع مراكز وقرى المحافظة خلال شهر أغسطس الجاري للكشف المجاني على المواطنين.

وقال علاء الدين حسن، منسق عام حياة كريمة بالمنوفية، إن «حياة كريمة» متمثلة في القطاع الطبي بالمؤسسة نجحت في إطلاق مبادرة القوافل الطبية لمساعدة الأسر الأكثر احتياجا في جميع قرى المحافظة، مشيرا أنه يتم تنظيم قوافل طبية كل شهر تذهب إلى القرى الأولى بالرعاية أو المحرومة من الخدمات الطبية بالتنسيق مع جامعة السادات.

قوافل طبية كل شهر

وأضاف «حسن» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه يوجد اتفاق مبرم مع جامعة السادات على عمل قوافل طبية كل شهر، مشيرا أن جامعة السادات لها نصيب الأسد في هذه القوافل ويتم الاعتماد عليها بشكل كبير.

وتابع أنه يوجد في هذه القوافل الطبية معظم التخصصات مثل «الباطنة والأطفال والعظام والجلدية»، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية اللازمة، كما يتم صرف العلاج للحالات غير القادرة بالمجان.

عمليات جراحية على نفقة الدولة

وأكد منسق عام حياة كريمة بالمنوفية، أنه يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى تدخل جراحي للمستشفيات الجامعية لإجراء العمليات الجراحية على نفقة الدولة ضمن البروتوكول المبرم مع وزارة التعليم العالي، مشيرا أنه بعد تحويل الحالة إلى المستشفى يتم المتابعة المستمرة لحالة المريض من خلال القطاع الطبي بالمؤسسة ويتم عمل اللازم.

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