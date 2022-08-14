«الداخلية»: ماس كهربائي في تكييف بالطابق الثاني سبب حريق كنيسة إمبابة

تواصل قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، إجراء عملية التبريد في كنيسة أبو سيفين بإمبابة بعد الحريق الذي اندلع بداخلها، صباح اليوم الأحد؛ وذلك لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى.

وطبقا لما ورد في البيان الصادر عن وزارة الداخلية، فإن سبب الحريق حدوث ماس كهربائي في تكييف بالطابق الثاني في مبنى الكنيسة، وهو ما أدى إلى انبعاث كمية كبيرة من الدخان.

الصحة توجه بتقديم الخدمات الطبية للمصابين

وكان الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، وجّه بسرعة تقديم الخدمات الإسعافية والطبية، لمصابي الحريق الذي اندلع صباح اليوم الأحد، في كنيسة أبوسيفين بمنطقة إمبابة في محافظة الجيزة.

الدفع بـ30 سيارة إسعاف لموقع حادث كنيسة إمبابة

وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى الدفع بـ30 سيارة إسعاف لموقع حادث الحريق، ونقل 55 حالة إلى مستشفيي (إمبابة العام، والعجوزة)، وجار التعامل مع الحالات المصابة، وكذلك حالات الوفاة.