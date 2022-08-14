مصرع طالب صدمته دراجة نارية بمركز الفشن في بني سويف

لقي طالب مصرعه، اليوم الأحد، متأثرًا بإصابته بنزيف داخلي بالمخ، إثر تصادم دراجة بخارية به، بمدينة الفشن جنوب محافظة بني سويف، ونقلت جثته بسيارة إسعاف إلي مشرحة مستشفى الفشن المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

بلاغ بوفاة شاب في حادث دراجة نارية ببني سويف

وتلقى اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم دراجة نارية بشخص، بمدينة الفشن جنوب المحافظة، ما أدى إلي وفاته في الحال، وتم التوجيه بنقل جثة المتوفى إلى المستشفى، وضبط سائق الدراجة النارية، واتخاذ كل الإجراءات القانونية المتبعة للوقوف على أسباب الواقعة وظروفها وملابساتها.

نقل المتوفى لمشرحة مستشفى الفشن المركزي

ونقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق جثة المتوفى، ويدعى مينا أبانوب ثابت، 23 عامًا، طالب في كلية العلوم، ومقيم في قرية أبسوج دائرة مركز الفشن، داخل مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة.

اتخاذ الإجراءات القانونية

تم تحرير المحضر اللازم وجار إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة واخطرت النيابة العامة التي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها واستدعاء مفتش الصحة المختص تمهيداً لاستصدار تصريح الدفن وتسليم جثة المتوفي إلي ذويه لدفنه بمقابر العائلة.

إصابة 12 في انقلاب سيارة ميكروباص

وفي سياق آخر، أصيب 12 شخصاً، جميعهم مقيمين محافظة المنيا، بإصابات مختلفة في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من كافتيريا السوهاجي دائرة محافظة بني سويف، ونُقلوا بسيارات الإسعاف إلي مستشفي بني سويف الجامعي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم تحت إشراف الدكتور محمد شعبان مدير عام المستشفى.