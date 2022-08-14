إيقاف ضخ المياه بسبب عطل بالكهرباء في مطروح.. اعرف المناطق المتأثرة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، عبر منشور على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن إيقاف ضخ المياه في بعض المناطق، نظرًا لوجود عطل في الكهرباء.

استئناف الضح في الساعة 3 مساءًا

وأشارت الشركة في بيانها عبر «فيسبوك»، أنه سيتم إيقاف ضخ المياه في جميع مناطق المنطقة الرابعة، لافتة إلى أنه جاري الإصلاح، وسيتم استئناف الضخ الساعة الثالثة مساء اليوم.

كيفية التواصل مع الشركة لاستقبال شكاوى المواطنين

وكشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، عبر منشور على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك، آليات التواصل لاستقبال شكاوى واستفسارات المواطنين، من خلال الاتصال على الخط الساخن 125.

كما يمكن للمواطنين التواصل مع الشركة أيضًا من خلال الأرقام التالية: 064494851 - 0464949852 - 046494955 - 046125125 - 0464760000 - 0464760001 - 0464760002 - 0464760003.

وأتاحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، إمكانية التواصل معها من خلال رسائل «واتساب» على الأرقام التالية: 01103971010 - 01103669550، ويمكن أيضًا للمواطنين التواصل مع الشركة على رسائل صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».