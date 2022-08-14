قطع وإعادة ضخ المياه في عدد من مناطق الدلتا والساحل.. اعرف المواعيد

أعلنت شركتا مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية ومطروح، عن مواعيد قطع وضخ المياه في عدد من المناطق الواقعة في نطاق عملها بسبب إجراء أعمال الصيانة.

‏الأماكن المتأثرة بانقطاع المياه

كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن قيامها بأعمال صيانة طارئة على خط مياه 630 بولي إيثيلين ميت فارس - عرب زيدان، الأمر الذي يستدعي قطع المياه عن «الوحدة المحلية بالمحمودية والعزب التابعة لها، الوحدة المحلية بالربيعات والقرى والعزب التابعة لها، الوحدة المحلية بمنشأة عبد الرحمن والقرى والعزب التابعة لها»، اليوم الأحد 14-8-2022، بداية من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 8 مساءًا، مطالبة المواطنين، المصالح الحكومية، الوحدات المحلية، الهيئات، المستشفيات والمخابز بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الأعمال.

إعادة ضخ المياه بعد انتهاء أعمال غسيل وتطهير وتعقيم الأحواض

وكشفت الشركة عن إعادة ضخ المياه إلى طبيعتها بمناطق «مدينة أجا - نوسا الغيط - برج النور - منشأة الأخوة - البهو فريك - السبخا - شبرا البهو - قرموط البهو - بقطارس - كفر ديرب بقطارس - جراح - منية سمنود - كفر المندرة - المندرة - شيوة الغربية - كفر الشراقوة»، بعد الانتهاء من أعمال غسيل وتطهير وتعقيم الأحواض بمرفق مياه أجا السطحي

مواعيد ضخ المياه اليوم في مناطق محافظة مطروح

وكشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن مواعيد وأماكن ضخ المياه اليوم الأحد في عدد من المناطق الواقعة بنطاق عملها.

- منطقة «غوط رباح»، من الساعة 10 صباحًا، حتى الساعة 10 صباح اليوم التالي.

- منطقة «عمارات حسن علام»، من الساعة 1 صباحا، حتى الساعة 6 مساء.

- منطقة «عجيبة» من الساعة 7 صباحا، حتى الساعة 8.30 صباحا.

- منطقة «الرابعة» من الساعة 11 صباحًا، حتى الساعة 5 مساء.

- منطقة «عمارات ك7» من الساعة 11 صباحا، حتى الساعة 5 مساءً.

- منطقة «عمارات ك4» من الساعة 3 عصرًا، حتى الساعة 4 عصرًا.