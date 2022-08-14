إنهاء ربط خطوط المياه الجديدة المغذية لمركز كفر سعد ضمن «حياه كريمة»

أعلن العميد مهندس خالد جمال الدين، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، الانتهاء من أعمال ربط الخطوط الجديدة المغذية لقرية مركز كفر سعد، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

إنهاء ربط الخطوط الجديدة

وأكد «جمال الدين»، في بيان له اليوم، أن إدارات الشركة تواصل العمل على مدار الساعة، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لإنهاء أعمال مشروعات «حياة كريمة» في مدينة كفر سعد تمهيدا لدخولها الخدمة.

وأعرب رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط عن اعتذاره لاضطرار الشركة لقطع الخدمة يومي الأربعاء والخميس الماضيين، لإنهاء أعمال الربط، واعدا المواطنين بالحرص علي وصول المياه النقية وتوفير الصرف الصحي بمراكز وقرى المحافظة.

الارتقاء بمستوى الخدمات

وأكد رئيس الشركة، أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تهدف في المقام الأول إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجا، وتقديم كل الخدمات التي يحتاج لها المواطن بالمستوى اللائق، وإنهاء مشروعات المبادرة الرئاسية في التوقيتات المحددة وبالمستوي الفني المحدد، ما يستلزم ضرورة التنسيق الكامل بين كافة الجهات القائمة على التنفيذ والإشراف.

وأكد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط، أنه يتم متابعة المشروعات ونسب التنفيذ بشكل مستمر، مؤكدا المتابعة اليومية على أرض الواقع للوقوف علي تقدم الأعمال والالتزام بالمواصفات الفنية، لما له من أهمية خاصة لمشروعات المبادرة في تحسين الخدمات.