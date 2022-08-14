توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. ارتفاع الرطوبة والحرارة تصل لـ37

كشفت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها، عن توقعات حالة الطقس خلال 3 أيام مقبلة بداية من الإثنين وحتى الأربعاء من الأسبوع الجاري، إذ يستمر ارتفاع الرطوبة على مدار تلك الفترة، ما يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2 لـ 4 درجة مئوية.

وأوضحت الأرصاد أنه خلال الفترة المذكورة يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون حار رطب على السواحل الشمالية، وليلًا يكون مائلًا للحرارة رطبًا على السواحل الشمالية وباقي الأنحاء.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية في بيانها، من وجود شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر حتى الساعة السادسة صباحًا تقريبًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة.

وذكرت الهيئة أن التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة، كما تنشط الرياح على بعض المناطق مثل جنوب سيناء وجنوب البلاد والسواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى.

درجات الحرارة المتوقعة الاثنين 15 أغسطس

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 34 والمحسوسة 37.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والمحسوسة 37.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 31 والمحسوسة 34.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 38 والمحسوسة 41.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والمحسوسة 39.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والمحسوسة 42.

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 16 أغسطس

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 34 والمحسوسة 38.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والمحسوسة 38.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 30 والمحسوسة 33.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 38 والمحسوسة 40.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والمحسوسة 39.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والمحسوسة 42.

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 17 أغسطس

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 34 والمحسوسة 37.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والمحسوسة 37.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 30 والمحسوسة 32.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 38 والمحسوسة 41.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والمحسوسة 38.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والمحسوسة 43.