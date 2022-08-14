مصرع 4 أشخاص وإصابة آخر في حادث انقلاب سيارة بطريق السويس

شهد طريق السويس الصحراوي حادث انقلاب سيارة؛ مما أسفر عن مصرع 4 أشخاص، وجرى نقلهم جميعًا إلى المشرحة لحين تسليمهم لذويهم، وإصابة آخر نُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة إخطارًا من الخدمات المعينة على الطرق، يفيد بوقوع حادث سير مروري، على طريق السويس الصحراوي، مما أسفر عن مصرع 4 أشخاص، وتم نقلهم إلى المشرحة لحين تسليمهم لذويهم والانتهاء من الإجراءات القانونية، وإصابة آخر تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم حتى يتماثل للشفاء.

نقل الجثث إلى المشرحة

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، مدعومة بعدد من سيارات الإسعاف لنقل الجثث إلى المشرحة، والمصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فضلًا عن الدفع بعدد من الأوناش لرفع آثار الحادث من على الطريق وعودة حركة السيارات لطبيعتها مرة أخرى.

تحرير محضر بالواقعة

تم تحرير المحضر اللازم، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية، وتتولى الجهات المختصة التحقيق في الواقعة.