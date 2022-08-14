«الأرثوذكسية»: البابا تواضروس لن يترأس جنازات ضحايا كنيسة إمبابة

قال القمص موسى إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن الكنيسة ستصدر لاحقا بيانًا بترتيبات جنازة ضحايا حريق كنيسة أبوسيفين بالجيزة، الذي وقع صباح اليوم، وأسفر عن وفاة 41 مواطنًا وإصابة 12 آخرين.

وأشار متحدث الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إلى عدم صحة ما تردد حول ترؤس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندريّة وبطريرك الكرازة المرقسية، الجنازة في كنيسة العذراء الوراق.

رئيس الجمهورية ينعى الضحايا

ونعى الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين في منطقة إمبابة، قائلًا: «أتقدم بخالص التعازي لأسر الضحايا الأبرياء الذين انتقلوا لجوار ربهم في بيت من بيوته التي يُعبد بها».

وكان البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندريّة وبطريرك الكرازة المرقسية، قدّم التعزية أيضًا لأسر الضحايا، مؤكدا أنّه يتابع مع الأجهزة المعنية، جميع الأمور المتعلقة بالحادث، إذ قال في بيان رسمي: «نتابع بكل الأسى الحادث الأليم الذي وقع صباح اليوم في كنيسة الشهيد العظيم مرقوريوس أبي سيفين بمنطقة مطار إمبابة، شمال الجيزة، ونحن على تواصل مستمر مع القيادات».