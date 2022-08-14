بالأسماء.. إصابة 4 من أسرة واحدة في انقلاب سيارة ملاكي بالبحيرة

أصيب 4 أشخاص من أسرة واحدة، قبل قليل، إثر انقلاب سيارة ملاكي بطريق «القاهرة - الإسكندرية» الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، ونُقل المصابون إلى مستشفى وادي النطرون العام لإجراء الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

4 مصابين

وورد إخطار إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، يفيد استقبال المستشفى 4 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق «القاهرة - الإسكندرية» الصحراوي بنطاق المركز، ونُقل المصابون إلى المستشفى لتلقي العلاج، وحُرر محضر بالواقعة.

أسماء المصابين

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين إصابة كل من فريال شعبان محمد، 5 سنوات، مصابة بكدمات وجروح متفرقة وكسر في الساق اليمنى، وشعبان محمد عبده، 48 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات، وملك شعبان محمد، 15 سنة، طالبة مصابة باشتباه نزيف بالبطن واشتباه ما بعد الارتجاج، ومحمد شعبان محمد، 12 سنة، مصاب بكسر في الحوض ونزيف في البطن.

رفع حطام السيارة

ونُقل المصابون لتلقي العلاج بمستشفى وادي النطرون العام، كما حُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث، وتم رفع حطام السيارة وعودة الحركة المرورية إلى طبيعتها.