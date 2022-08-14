 استكمال فعاليات برنامج تدريب المرشحين لشغل 6 مناصب لرئاسة الجامعات

انطلقت فعاليات محاضرة التوعية وأسس الأمن القومي، ضمن فعاليات اليوم الثاني للبرنامج التدريبي للمرشحين، لشغل منصب رئيس جامعة في 6 جامعات مصرية، والذي يقام تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور كريم همام مدير المعهد، وإشراف الدكتور حسام الدين مصطفي الشريف، والدكتور عبد المنعم الجيلاني وكلاء المعهد.

وحاضر فيها الدكتور رامي عاشور، دكتور العلوم السياسية والأمن الدولي جامعة القاهرة، وزميل أكاديمية ناصر العسكرية العليا، وكذلك عضو وفد مصر لدى منظمة يونسكو.

البرنامج التدريبي يرتبط بالواقع وسبل تطوير الأداء

وأفاد الأستاذ الدكتور كريم همام مدير المعهد، بأن البرنامج التدريبي يرتبط بالواقع وسبل تطوير الأداء، من خلال التأكيد على مواكبة البرنامج لأحدث النظم التدريبية في تخصصات متنوعة تواكب التطور، بعقد العديد من المحاضرات المتنوعة التي تناقش الطرق الحديثة فى القيادة، والتعرف على التحول الرقمي في الجامعات وغيرها من الموضوعات، مؤكدًا أن خطة البرنامج التدريبي أُعدت طبقا للبرنامج التدريبي والخطة التدريبية المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.

وانطلقت فعاليات محاضرة التوعية وأسس الأمن القومي وحاضر فيها الدكتور رامي عاشور، وتحدث فيها نظرية التنمية وتطرق سيادته إلى تحديات تحقيق التنمية في المجتمعات وتهديدات الأمن القومي، وأن أساليب تقييد التنمية في المجتمع يأتي من خلال الفقر إذ يُعد العامل المسبب لانتشار الجهل والجريمة بما يؤدي إلى انتشار التطرف والبطالة.

الفساد يشكل تهديدا للأمن القومي

وأشار إلى أنّ الفساد يشكل تهديدًا للأمن القومي، ومواجهته تتطلب علانية تنفيذ العقوبة؛ لأنها تؤدي إلى قيمة الردع، إضافة إلى الحل التدريجي لمكافحة الفساد، ويتمثل في التعليم والإعلام.

كما تحدث عن سياسات القوى الكبرى والإقليمية في العالم العربي وارتباط التنمية والأمن، بالأمن القومي وتقدم الدول ومؤسساتها، وكذلك الحروب والصراعات فى الشرق الاوسط وافريقيا، موضحًا أوجه ارتباط الأمن القومي العربي بالأمن القومي المصري.

كما تطرق إلى مقومات إدارة مؤسسات الدولة وارتباطها باحتياجات أفرادها والمهارات المطلوبة واللازمة لكل المستويات الادارية كركائز أساسية للأمن القومي، موضحا دور القوات المسلحة في الحفاظ على الأمن القومي المصري.

وناقش القضايا الأفريقية والعربية التى تدخل فيها مجلس الأمن مبينا سياسات وتشكيل مجلس الأمن الدولي، وأهمية التحري والبحث حول المعلومة قبل ترديدها وكيفية تأثيرها على الأمن القومي.