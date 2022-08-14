رئيس جامعة الأقصر يعزي البابا تواضروس في ضحايا حريق كنيسة إمبابة

تقدم الدكتور حمدي محمد حسين رئيس جامعة الأقصر، بخالص التعازي والمواساة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريريك الكرازة المرقسية، وللأخوة الأقباط، في ضحايا حادث الحريق الأليم بكنيسة أبو سيفين بإمبابة.

وقال رئيس الجامعة في برقية عزاء: «بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أسرة جامعة الأقصر، نتقدم بخالص العزاء والمواساة للشعب المصري، ولأسر الضحايا الأبرياء في حادث اندلاع حريق بكنيسة المنيرة بالجيزة، الذي أصاب قلوبنا جميعا بالألم، سائلين الله تعالى أن يرحمهم ويلهم أسرهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل .. حفظ الله مصر وشعبها العظيم».