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رئيس جامعة الأقصر يعزي البابا تواضروس في ضحايا حريق كنيسة إمبابة

كتب:

أحمد أبوضيف
05:42 م | الأحد 14 أغسطس 2022
جامعة الأقصر

جامعة الأقصر

تقدم الدكتور حمدي محمد حسين رئيس جامعة الأقصر، بخالص التعازي والمواساة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريريك الكرازة المرقسية، وللأخوة الأقباط، في ضحايا حادث الحريق الأليم بكنيسة أبو سيفين بإمبابة.

وقال رئيس الجامعة في برقية عزاء: «بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أسرة جامعة الأقصر، نتقدم بخالص العزاء والمواساة للشعب المصري، ولأسر الضحايا الأبرياء في حادث اندلاع حريق بكنيسة المنيرة بالجيزة، الذي أصاب قلوبنا جميعا بالألم، سائلين الله تعالى أن يرحمهم ويلهم أسرهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل .. حفظ الله مصر وشعبها العظيم». 

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أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.