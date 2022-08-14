حماس تعزي مصر في ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين

قدم إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، التعازي لمصر في ضحايا حادث حريق كنيسة أبو سيفين بإمبابة الذي راح ضحيته 41 شخصا، فضلا عن إصابة العشرات.

وقال هنية، وفق ما نقلت وسائل إعلام فلسطينية، إن حركة حماس تلقت وعموم أبناء الشعب الفلسطيني ببالغ الحزن ومشاعر التضامن والمواساة، نبأ حريق كنيسة أبو سيفين.

هنية يؤكد وقوف الشعب الفلسطيني إلى جانب مصر

وتقدم هنية بالتعزية والمواساة لأسر الضحايا والمصابين والشعب المصري الشقيق، مؤكدا وقوف الشعب الفلسطيني إلى جانبهم والتضامن معهم في مصابهم.

هنية يدعو لأسر الضحايا بالصبر

ودعا هنية، الله أن يسلم مصر وأهلها من كل سوء، ويلهم أسر الضحايا الصبر والسلوان، ويعجّل بالشفاء للمصابين.