إنقاذ مريضة «ورم صدري» بتقنية الفتحة الواحدة في مستشفى بنها الجامعي

تمكن فريق طبي بمستشفى بنها الجامعي من إنقاذ مريضة مسنة 60 عامًا، باستئصال ورم منتشر في الصدر بتقنية الفتحة الواحدة والتي تعد من أحدث التقنيات العالمية في مجال جراحة الصدر، ويستخدمها المستشفى في إطار تطوير الجراحات ورفع الكفاءة المتخصصة داخل الأقسام الطبية بمستشفيات جامعة بنها.

ترأس الفريق الطبي الدكتور محمد أحمد الجزار، استشاري جراحة القلب والصدر بمستشفى بنها الجامعي، والدكتور أشرف مصطفى النحاس بمعاونة الأطباء محمود عبدالعظيم، المدرس المساعد بالقسم، والطبيبة المقيمة سارة نبيل، والتخدير الدكتورة جينا الشحات، والدكتورة مي شفيق بمشاركة فريق التمريض والتمريض عبدالله فارس وانتصار علي، وإيمان عفت.

التقنية الجديدة للفتحة الواحدة تتوافر في بنها الجامعي

قال الدكتور محمد أحمد الجزار، استشاري جراحة القلب والصدر في تصريحات صحفية اليوم بمستشفى بنها الجامعي، إن الحالة كانت لمريضة تبلغ من العمر 60 سنة، وكانت تعاني من ضيق بالتنفس ونهجان لأقل مجهود، وبعد الفحوصات، تم اكتشاف وجود انسكاب بلوري شديد على الرئة اليسرى أدى إلى انضغاط الرئة اليسرى ودفع القلب والقصبة الهوائية للجهة الأخرى اليمنى.

Massive left sided pleural effusion with shifting of" the mediastinum to the opposite side"

تفاصيل جراحة إنقاذ مسنة ببنها الجامعي

وأضاف «الجزار»، أنه تم تجهيز المريضة للعمليات اليوم، وتم عمل منظار تجويف الصدر الجراحي بفتحة واحدة Uniportal VATS وهى من أحدث التقنيات العالمية في مجال جراحة الصدر حاليًا، وتتوافر لدى مستشفى جامعة بنها في عمليات قسم جراحة القلب والصدر تحت إشراف الدكتور عمرو الدخاخني، المدير التنفيذي للمستشفى.

أوضح «الجزار» أنه جرى شفط كل السوائل المتجمعة في الغشاء البلوري، وبينت الكاميرا المصاحبة للمنظار وجود اشتباه لورم منتشر بالقفص الصدري، حيث تم استئصال أجزاء كثيرة منه وإرسالها لمعمل تحاليل الباثولوجي الكشف المبكر عن الأورام بكلية طب بنها، وذلك لاستكمال التشخيص ثم تبدأ رحلة المريضة في العلاج داعيًا الشفاء للمريضة وكل المرضى.

ووجه الجزار الشكر للطاقم الطبي من أبطال المستشفى على مجهوداتهم في رعاية المرضى والمترددين على المستشفى قائلًا: «شفى الله كل المرضى وأعان أطباءنا الأبطال على مجهوداتهم».