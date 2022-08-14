ضبط كمية من نبات «القات» المخدر بمطار القاهرة

تمكن رجال الإدارة العامة لجمارك الطرود البريدية بالقاهرة برئاسة محمد محمود، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وإدارة البحث الجنائي بميناء القاهرة الجوي، من ضبط محاولة تهريب كمية من نبات القات المخدر بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ضبط أصناف مخالفة

جاء ذلك بناء على إخبارية مشتركة من إدارة جمرك البريد المصري برئاسة أحمد إسماعيل جويلي، والإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وإدارة البحث الجنائي، بوجود أصناف مخالفة ضمن مشمول بوالص شحن رقم cp003731052kE بوزن 9.785 ترانزيت من نيروبي بكينيا، لإعادة شحنها إلى إنجلترا.

وبوليصة شحن رقم cp003939035kE بوزن 7.195 كيلوجرام، ترانزيت من نيروبي بكينيا، لإعادة شحنها إلى إنجلترا، وبوليصة شحن رقم cp003731070kE بوزن 28.620 كيلوجرام، ترانزيت من نيروبي بكينيا لإعادة شحنها إلي إنجلترا.

تحرير 3 محاضر ضبط

وبالعرض على أحمد إسماعيل جويلي، مدير جمرك البريد المصري، كلف سالي أحمد فرحات، مأمور الحركة بفتح الطرود، فتبين وجود أعشاب يشتبه فى كونها مادة مخدرة، بالعرض على الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فرع ميناء القاهرة الجوي، أفادت بأن الأعشاب هي لمخدر القات.

قرر محمد محمود، مدير عام جمارك البريد، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير 3 محاضر ضبط أرقام 21 و22 و23 لسنة 2022، وتحريز المضبوطات وعرضها على الجهات المختصة.