جمارك الطرود البريدية بالقاهرة تحبط محاولة تهريب كمية من الحشيش

أحبط رجال الجمارك بالإدارة العامة للطرود البريدية بالقاهرة بالتنسيق مع فرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وفرع البحث الجنائي بقرية البضائع، محاولة تهريب كمية من الحشيش الصناعي المخدر بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 والقرارا الوزاري رقم 440 لسنة 2018، وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وفي أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الطرود البريدية الواردة بجمرك فيدكس برئاسة جون جميل مدير الجمرك، وبناء على اشتباه، ياسر شاهين مأمور الحركة، ومذكرة سرية مشتركة مقدمة من فرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وفرع البحث الجنائى بقرية البضائع، بالاشتباه في مشمول طرد شخصي وارد من لندن ببوليصة شحن رقم 772130528732 باسم ا . م . ع بوزن 2.3 كيلو يحتوي على أكياس ماكولات (مغلفة كتغليف المصنع).

لجنة جمركية لفحص الطرد والتأكد من خلوه من المخدرات

وتم تشكيل لجنة جمركية من محمد العدوي مدير التعريفة ياسر شاهين، ومصطفي أمين مأموري الحركة، لمعاينة الطرد فتبين وجود 4 أكياس للمأكولات معاد غلقها وبداخلها مادة بيضاء اللون متحجرة بوزن قائم 950 جرام، تم الاشتباه في كونها المادة الفعالة للحشيش الصناعي المخدر.

وتم عرض المشمول على فرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بميناء القاهرة الجوي فأيدت الاشتباه بأن تكون المضبوطات للمادة الفعالة للحشيش الصناعي المخدر.

وقررت هالة محمود رئيس الإدارة المركزية لجمارك الصادرات والواردات الجوية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط رقم 17 لسنة 2020 وتحريز المضبوطات.