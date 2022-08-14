الوحدة الوطنية سيد المشهد في حادث حريق كنيسة أبو سيفين

«يحيا الهلال مع الصليب»، ليس شعارا وطنيا نردده منذ زمن بعيد فقط، بل كان واقعا تجسد اليوم في حادث حريق كنيسة إمبابة، حيث كانت اللحمة الوطنية هي سيد المشهد، فهرع المئات من المسلمين إلى مقر الكنيسة لإنقاذ المصابين، ومنهم من يبادر بالتبرع بالدم والآخر أطلق هاشتاج مسلم ومسيحي إيد واحدة ليتصدر تريند موقع التواصل الاجتماعي، كان هذا المشهد على الظهير الشعبي، الذي لم تنفصل عنه مؤسسات الدولة وفي القلب منها المؤسسات الدينية «الأزهر والإفتاء والأوقاف».

وأعرب الأزهر الشريف وإمامه الأكبر أحمد الطيب، عن خالص التعازي والمواساة إلى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وجميع الإخوة المسيحيين والمصريين في ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين في إمبابة بمحافظة الجيزة.

وأكد الطيب، أن الأزهر وعلماءه وشيوخه يقفون جميعًا إلى جانب إخوتهم في هذا الحادث الأليم، ويتقدمون بخالص العزاء إلى أسر ضحايا كنيسة إمبابة، داعيا الله أن يلهمهم الصبر والسلوان وأن يمُنَّ على المصابين بالشفاء العاجل، معربًا عن استعداد الأزهر لتقديم كل أوجه الدعم إلى جانب مؤسسات الدولة للمصابين وجاهزية مستشفيات الأزهر لاستقبال المصابين مع تقديم الدعم النفسي لهم.

مفتي الجمهورية يعزي البابا تواضروس

كما حرص الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، على تقديم العزاء والمواساة إلى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريريك الكرازة المرقسية، في ضحايا الحريق.

وأضاف: «تألمَّنا أشدَّ الألم، وننعى بمزيد من الأسى والحزن ضحايا الحريق الذي وقع صباح اليوم الأحد، ونعرب عن خالص التعازي والمواساة إلى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريريك الكرازة المرقسية، وإلى الكنيسة المصرية في ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين بمنطقة المنيرة الغربية في إمبابة، سائلًا المولى عزَّ وجلَّ أن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل، ويُلهم أُسَر الضحايا وذويهم الصبر والسلوان.

كما تقدم بخالص العزاء والمواساة إلى أسر الضحايا، سائلًا المولى عزَّ وجلَّ أن يحفظ مصرنا الغالية ويديم عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار.

وزير الأوقاف يدعو للمصابين بالشفاء

وأعرب الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، عن خالص التعازي والمواساة إلى البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في وفاة ضحايا حريق كنيسة المنيرة بمحافظة الجيزة، مقدما خالص العزاء لأسرهم وللشعب المصري كله في هذا المصاب الأليم الذي هو مصابنا جميعًا، متمنيا الشفاء العاجل لجميع المصابين.