محمد كريم: أتمنى أن أكون الفنان العربي صاحب أعلى إيرادات في تاريخ هوليوود

قال الفنان محمد كريم إن طموحاته الفنية لم تتوقف فقط عند تقديم عملين جماهيريين في السينما الأمريكية مع نجمين أمثال نيكولاس كيدج وبروس ويليس، مؤكدا أن أحلامه لم تتوقف بعد.

محمد كريم يقف أمام بروس ويلس

وأوضح «كريم» في تصريحاته لـ«الوطن» أن أمنيته الحالية هي أن يكون الفنان المصري والعربي الأكثر تحقيقا للإيرادات في تاريخ السينما الأمريكية قائلا: «حققت جزء كبيرا من طموحاتي، ولكن ما زال هناك طموحات أخرى، أتمنى أن أكون الفنان العربي صاحب أعلى إيرادات في تاريخ هوليوود، مثل ما يفتخر الأستراليون بالفنان كريس هيمسوورث لكونه الفنان الأسترالي صاحب أعلى إيرادات في البوكس أوفيس».

بروس ويليس يغيب عن العرض الخاص لفيلم «يوم للموت» بالقاهرة

يذكر أن الفنان محمد كريم مع إنتاج الفيلم، أقاموا عرضا خاصا له في القاهرة، بعد عرض في دولة الامارات العربية المتحدة، وكان من المقرر أن يحضره بروس ويليس، لكنه اعتذر بسبب مرضه، وحضر عدد من أبطال الفيلم، مثل بروك باتلر وليون رابينس، ومخرج الفيلم ويز ميلر.

ويعد فيلم «يوم للموت» الثاني لـ محمد كريم في السينما الأمريكية، إذ سبق له تقديم فيلم «A Score to Settle» مع نيكولاس كيدج، في عام 2019.

كريم كان كشف سابقا عن تقديمه لفيلم جديدين خلال الفترة المقبلة ولكنه رفض الإفصاح عن تفاصيلهما.