«حياة كريمة»: 31 مليار جنيه قيمة مشروعات قنا لخدمة 5 مراكز

قالت الدكتورة سميحة عبدالرحيم منسق مؤسسة «حياة كريمة» بمركز قوص في محافظة قنا، إن المؤسسة تخدم نحو 1.5 مواطن في المحافظة، بتكلفة قدرها 31 مليار جنيه، إذ يتمّ تقديم الخدمات لـ5 مراكز، مثل دشنا وقوط وفرشوط.

وأضافت منسق مؤسسة «حياة كريمة»، خلال تصريحات لقناة «dmc»، أنَّ 88 قرية و19 وحدة محلية و492 قرية ونجع على مستوى المراكز الخمسة مستفيدة من خدمات المؤسسة، وسيتمّ إضافة مركزين آخرين للاستفادة من خدمات المؤسسة وهما قنا ونجع حمادي في المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

مجمع خدمي في كل مجلس قروي بـ«قوص»

وتابعت منسق مؤسسة حياة كريمة بمركز قوص في محافظة قنا، أنَّ قوص يشهد بناء مجمعات خدمية، مشيرةً إلى أنَّ المركز يتكون من 5 مجالس قروية، كل مجلس قروي يشهد مجمع خدمات ومجمع زراعي ووحدة صحية إنشاءً وتطويرًا.

وأردفت: «هناك مدارس ومشروعات لمياه الشرب والصرف الصحي وتوصيل المياه النظيفة لكل البيوت والغاز الطبيعي ووصلات الفايبر لزيادة سرعة الإنترنت، وسيتم رصف الطرق بعد الانتهاء من مشروعات البنية التحتية»، مؤكّدةً، أنَّ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة في القرى جديدة عليها، حيث لم تشهدها من قبل.

تطوير شامل في القرى برعاية حياة كريمة

ولفتت، إلى أنَّ المؤسسة لا تقف عند هذا العمل وحسب، وإنما تضطلع بكل الخدمات التعليمية والرياضية وتقديم الخدمات للشباب وجميع الخدمات الخاصة بالبنية التحتية، كما أنَّ المراكز التكنولوجية تقدم الكثير من الخدمات للمواطنين، من أجل إراحتهم وتوفير الوقت والجهد في الحصول على الأوراق الرسمية واستصدار بطاقات الرقم القومي وأوراق السجل التجاري.