قصف روسي على منطقة إسمان شمال شرقي أوكرانيا بـ31 قذيفة

قالت قيادة العمليات الشمالية الأوكرانية، في بيان، على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إن القوات الروسية، قصفت منطقة إسمان بـ«سومي» شمال شرقي البلاد، بـ 31 قذيفة، فيما لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

بدورها، قصفت القوات الأوكرانية، بـ 5 قذائف من عيار 152 ملم، منطقة «زايتسيف» و«كييفسكي» بـ«دونيتسك»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

قديروف: الجيش الروسي دمر منطقة محصنة سيطر عليها «النازيون»

من جانبها، سيطرت قوات «أحمد» الشيشانية، على موقع استراتيجي هام قرب مدينة «سيفيرسك» الواقعة شمال جمهورية «دونيتسك» الشعبية، فيما لم تسجل القوات أي خسائر في صفوفها.

وأضاف رئيس الشيشان، رمضان قديروف، عبر «تليجرام»، أن الجيش الروسي دمر منطقة محصنة سيطر عليها «النازيون»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

بدورها، أوضحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن خطط «واشنطن» لشيطنة بلادها وتصنيفها كدولة راعية للإرهاب باءت بالفشل، مضيفة في مقابلة مع قناة «روسيا 1 »، أن الخطة الأمريكية، تقضي بأن تقوم بلدان أخرى كدول «أوروبا الشرقية» بالمهمة بالوكالة عن الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضافت زاخاروفا المثال على ذلك قيام برلمان لاتفيا يوم الخميس الفائت بتبني بيان يعترف بأفعال روسيا في أوكرانيا على أنها إرهاب ويعلن روسيا دولة راعية للإرهاب

بوتين يشارك في حفل افتتاح «منتدى الجيش 2022»

من جانبها، قالت الرئاسة الروسية «الكرملين»، إن الرئيس فلاديمير بوتين، سيشارك في حفل افتتاح «منتدى الجيش 2022» والألعاب العسكرية الدولية، اليوم الاثنين، كما سيزور أرض المعارض لنماذج متطورة من المعدات العسكرية في «حديقة باتريوت».

ويفتتح «المنتدى العسكري التقني الدولي 2022»، اليوم الاثنين، وسيستمر حتى الأحد المقبل، في «مركز باتريوت للمؤتمرات والمعارض»، فيما تخطط وزارة الدفاع الروسية لإبرام عقود تزيد قيمتها على 522 مليار روبل في المنتدى.

رئيس وزراء بيلاورسيا: أوروبا تستعد لأصعب شتاء

وفي بيلاروسيا، قال رئيس وزراء البلاد، رومان جالافتشينكو، إن العقوبات المفروضة على «مينسك» و«موسكو» ترتد على الذين يفرضونها، وأوروبا تستعد لأصعب شتاء.

وأشار جالافتشينكو، في تصريح لقناة «أو إن تي» البيلاروسية إلى تلقي بلاده إشارات من الدول الغربية حول استعدادها للتعاون مع «مينسك»، مضيفا ، أنه خلال الأشهر الـ6 الماضية بلغت قيمة صادرات بيلاروسيا إلى الدول غير الصديقة 3.5 مليار دولار.