تعرف على أسعار السيارات الجديدة 2023-2022.. بمقدم 100 ألف جنيه

زادت معدلات البحث عن السيارات الجديدة، خلال الآونة الأخيرة، حيث يتطلع المصريون لمعرفة أسعار الموديلات الحديثة وموديلات السنة الماضية .

وقال منتصر زيتون عضو مجلس إدارة شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، إن سوق السيارات شهد حالة من عدم الاستقرار في الأسعار بسبب تداعيات جائحة كورونا والتوترات الجيوسياسية التي يشهدها العالم.

سيارات موديل 2023 و2022

وتابع عضو مجلس إدارة شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية أن راغبي شراء سيارة جديدة يمكنه الحصول على سيارة موديل 2023 و2022 حيث يقوم بدفع مقدم 100 ألف جنيه وتقسيط باقي المبلغ على فترات طويلة، ومن بين تلك السيارات، «نيسان صني، وبي واي دي، ولادا، وسوزوكي إسبريسو، وسوزوكي سياز»، مشيرًا إلى أن الإقبال كبير على السيارات الاقتصادية.

أسعار السيارات الجديدة في السوق المحلية

وتستعرض «الوطن»، وفقًا للمصدر، أسعار عدد من السيارات الجديدة في سوق السيارات المحلية:

- لادا جرانتا 2023: أتوماتيك / E2-1600 CC - السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات المحلية: 250,000 جنيه.

-نيسان صني 2022: أتوماتيك / Midline- 1500 CC - السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات: 253,000 جنيه.

- سوزوكى بالينو 2021: أتوماتيك -1400 CC - السعر الرسمي المتداول: 254,000 جنيه.

- فيات فيورينو 2022: مانيوال / OMBI CGN-1400 CC - السعر الرسمي المتداول: 254,900 جنيه.

سوزوكى سياز 2021: أتوماتيك / GLX-1500 CC - السعر الرسمي المتداول: 254,900 جنيه.

- شانجان ألسفن 2022: أتوماتيك / L1-1500 CC - السعر الرسمي المتداول: 255,000 جنيه.

- بي واي دي F3 2022: أتوماتيك / جميع الكماليات-1500 CC - السعر الرسمي المتداول: 259,500 جنيه.

- فيات دوبلو 2022: مانيوال / CARGO SWB HIGH-1400 CC - السعر الرسمي المتداول: 259,900 جنيه.

- بي واي دي F3 2023: أتوماتيك / Full Option-1500 CC - السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات: 275,000 جنيه.