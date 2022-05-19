ضبط مستريح جديد بسوهاج.. حصل على 3 ملايين جنيه بزعم توظيفها في تجارة الفاكهة

قدّم 5 من أهالي مركز ومدينة سوهاج، بلاغا ضد سائق من مركز المنشاة بسوهاج، اتهموه فيه بالحصول منهم على 3 ملايين جنيه، زاعما توظيفها لهم مقابل إعطائهم أرباح شهرية، لكنه لم يفي بوعده لهم,

بلاغ بالحادث

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، واللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، والعميد علي العماري، رئيس مباحث المديرية بسوهاج، إخطارا من مركز شرطة المنشاة بمحافظة سوهاج، يفيد بورود محضر لمركز المنشاة، من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة «منطقة جنوب الصعيد»، يتضمن بلاغا من «محمد ع. م»، 40 عاما، صاحب محل زيوت وقطع غيار سيارات، ومقيم دائرة مركز سوهاج، و4 آخرين معه، مقيمين في دائرة مركز ومحافظة سوهاج.

تجارة الفاكهة

وقال المبلغون، إنّهم تضرروا من «محمد ف. م»، 29 عاما، سائق، ويقيم بدائرة مركز المنشاة بمحافظة سوهاج، وسبق اتهامه في قضية «توظيف أموال»، بالنصب عليهم والحصول منهم على مبالغ مالية، بلغت جملتها 3 ملايين جنيه، زاعما توظيفها في مجال تجارة وتصدير الفاكهة للخارج، مقابل أرباح شهرية، لكنه لم يف بوعده ولم يعطهم شيئا.

إذن النيابة العامة

وعقب استصدار إذن النيابة العامة في سوهاج، جرى ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وتعهد برد المبالغ المالية، وتحرر محضر بالواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.