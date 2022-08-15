سيف عبدالرحمن: فنانون كبار باعوا سياراتهم لقلة العمل.. وهذه رسالتي لزوجتي

رأى الفنان سيف عبدالرحمن أن هناك انحصار للأدوار المعروضة على عدد من الفنانين المعدودين فقط خلال الفترة الأخيرة.

وقال «عبد الرحمن» في تصريحات تليفزيونية: «أنا موجود وصحتي كويسة وأقدر أشتغل، وفي زمايل كتير أعرفهم باعوا عربياتهم مع إنهم نجوم كبار، ولازم الدولة تهتم بالقيم الموجودة عندها، ماينفعش 5 أو 6 بس يشتغلوا، وإذا كان القطاع الخاص من حقه يعمل كده فين الدولة والمنافسة الشريفة».

سيف عبد الرحمن يتحدث عن عادل إمام ويوسف شاهين

كما اعتبر سيف عبد الرحمن عدم تعاون الفنان الكبير عادل إمام مع المخرج الراحل يوسف شاهين فرصة ضائعة على كل منهما، معلقا بقوله: «الزعيم كان نفسه يشتغل مع يوسف شاهين، ويوسف شاهين كان نفسه يشتغل مع عادل إمام، ورشحه في أكثر من فيلم، لكن للأسف لم يحدث اللقاء».

وكشف سيف عبدالرحمن عن ذكرياته مع المخرج يوسف شاهين، وقال إنه كان محظوظًا لأنه تعرف على المخرج الراحل وفوجئ به يطلبه في بطولة فيلم «فجر يوم جديد» مع الفنانة سناء جميل عندما كان طالبًا في الجامعة، مؤكدًا أن الاختيار كان بالنسبة إليه حلم وحينها قال له يوسف شاهين: «أنا اخترتك عشان انطلاقتك وشبابك وحيويتك ومصريتك».

أعمال جمعت بينه وبين عادل إمام

تابع «عبد الرحمن» أنه شارك مع الفنان عادل إمام في عدد من الأعمال ومنها مسلسل «فرقة ناجي عطا الله» حيث جسد دور السفير المصري لدى إسرائيل.

ووجه الفنان القدير رسالة إلى زوجته السابقة الفنانة رجاء حسين بعد رحيلها قائلاً: «الفنانة رجاء حسين كانت محببة من الجميع وتدخل قلوبهم سريعا فكانت نعم الزوجة ونعم الأم».