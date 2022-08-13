شروط الالتحاق بمعهد الخدمة الاجتماعية في كفر الشيخ.. الدراسة 4 سنوات

يستعد المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بمحافظة كفر الشيخ، لاستقبال دفعة جديدة من طلاب الثانوية العامة لعام 2022م، وكذلك الطلاب الحاصلين على الدبلوم المتوسط من نفس التخصص، ليمنحهم درجة البكالوريوس في الخدمة الاجتماعية بعد دراسة تستمر 4 سنوات.

وتُقدم «الوطن»، لطلاب الثانوية العامة كل ما يريدون معرفته عن المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ في إطار ما تُقدمه من خدمات للقراء على مدار الساعة.

شروط الالتحاق بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية

- يقبل المعهد الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة من الشعبتين.

- يقبل المعهد الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة للثانوية العامة.

- يقبل المعهد الطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد المتوسطة بالتخصص نفسه، في الفرقة الثالثة بشرط حصولهم على نسبة 65% حد أدنى.

- يقبل المعهد طلاب الدبلوم عن مباشرة.

- يقبل المعهد الطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد المتوسطة للخدمة الاجتماعية في الفرقة الثانية بشرط حصولهم على نسبة 60% حد أدنى.

- إعفاء الطلاب الحاصلين على دبلوم متوسط من مادتي الخدمة الاجتماعية في المجال الأسرى والخدمة الاجتماعية في المجال المدرسي.

- يشترط على الطلاب أداء الامتحانات في مواد: اللغة الأجنبية، والتنمية الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية، والإحصاء، وعلم النفس الصناعي، وسائل الاتصال.

الأوراق المطلوبة للتقديم

- بطاقة الترشح للمعهد.

- إيصال تسديد المصروفات الدراسية وهي 3556 جنيهاً للعام الدراسي 2022 - 2023.

- أصل شهادة الثانوية العامة أو الأزهرية.

- أصل شهادة الميلاد.

- 6 صور شخصية.

- بطاقة 6 جند ونموذج 2 جند للطلاب الذكور فقط.

يذكر أن المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ يقع في شارع الجيش، بقصر الملك فاروق، بمدينة كفر الشيخ، وهو مُعتمد من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبدأت الدراسة فيه منذ عام 1971، وهو يُعطي درجة البكالوريوس معادلة لنفس الدرجة في الكليات المصرية التي تُدرس التخصص نفسه.