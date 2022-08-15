آخر فرصة.. خطوات تعديل رغبات المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2022

يغلق باب تسجيل رغبات المرحلة الأولي من تنسيق الجامعات 2022، غدًا الثلاثاء، بعد إعلان وزير التعليم العالي مدة فترة التقديم للتنسيق الجامعات والمعاهد لمدة يوم، إذ يكون آخر موعد للتسجيل غد الثلاثاء الموافق 16 أغسطس الجاري، في تمام الساعة 7 مساءً، وحتى هذا الوقت يكون أمام الطلاب فرصة لتعديل الرغبات الخاصة بترتيب الكليات والجامعات.

ولطلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور، تعرض بوابة «الوطن» رابط وخطوات تعديل رغبات المرحلة الأولي من تنسيق الجامعات 2022، التي وضعتها وزارة التعليم العالي في السطور التالية:

آخر موعد لتسجيل الرغبات بالمرحلة الأولى

وينتهي غدا الثلاثاء في تمام الساعة 7 مساءً تسجيل رغبات المرحلة الأولي لتنسيق الجامعات 2022، على أن يغلق التنسيق بعدها لمدة 72 ساعة يعلن بعدها نتيجة ترشيحات التنسيق، ويبدأ بعدها فتح المرحلة الثانية، كما هو متعارف عليه خلال السنوات السابقة.

رابط تعديل رغبات المرحلة الأولي

ويمكن لطلاب الذين سجلوا رغباتهم تعديلها من حيث الترتيب أو حذفها واختيارها من جديد عبر موقع تنسيق القبول بالمعاهد والكليات من خلال الدخول هنــا.

خطوات تعديل رغبات المرحلة الأولي

ويمكن لطلاب الثانوية العامة المرحلة الأولى تعديل رغباتهم من خلال تغير ترتيب الكليات أو حذفها واختيار بدائل، من خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة التي تتمثل في الآتي:

- الدخول على موقع تنسيق القبول بالكليات والمعاهد والضغط على خدمات تنسيق الثانوية العامة أو الدخول بشكل مباشر من هنـا.

- يتمّ اختيار تسجيل الرغبات وسيكون موضح المرحلة الأولي والحد الأدنى لكل شعبة من شعب الثانوية العامة وهي «الحد الأدنى لشعبة علوم 365، وشعبة الرياضة 341، وشعبة أدبي 264.5».

- اختيار نوع شهادة الثانوية وفي تلك الحالة تكون «مدارس الثانوية العام».

- أدخل رقم الجلوس الخاص بالطالب، والرقم السري، وكتابة الرقم المتغير الذي تظهره الصفحة والضغط على الخطوة التالية.

- ستظهر الصفحة التالية التي تتضمن البيانات الأساسية للطالب، ويجب التأكد من صحتها.

- سيظهر للطالب الرغبات التي كان سبق وقد سجلها، يضغط على تعديل الرغبات، ويمكنه من خلال المؤشر تحريك الكليات لتغيير ترتيبها أو حذفها واختيارها من جديد.

- يجب أن يستوفي الطالب رغبات المرحلة الأولى كاملة وعددها 75 رغبة، لذلك إذا كنت ترغب في دراسة تخصص معين فيمكنك اختياره في جميع الجامعات وفيما بعد تقديم طلب تقليل الاغتراب.

في النهاية تحفظ الرغبات بعد تعديلها.