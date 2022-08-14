«لو كان أبي حيا».. آخر منشور لطبيب بنها قبل رحيله في أثناء العمل

«لو كان أبي حيًا لكانت الدنيا كلها لا تعنيني»، كانت هذه آخر كلمات نشرها الطبيب الراحل نبيل عادل الطبيب المقيم بقسم الجراحة العامة والأوعية الدموية بمستشفيات جامعة بنها، والذي توفي اليوم إثر أزمة قلبية حادة قٌبيل دخوله غرفة العمليات لإجراء جراحة لمريضة خلال نوبتجية العمل الخاص به بقسم الجراحة في بنها الجامعي.

آخر منشورات الراحل طبيب بنها على الفيس بوك

وغرد الدكتور نبيل عادل، الطبيب المقيم بقسم الجراحة ببنها الجامعي، آخر منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع الاجتماعي في يوليو الماضي، حول فقدان الأب بعنوان «لو كان أبي حيا»، عبر فيه عن حنينه لوالده الراحل، وجاءت التعليقات على المنشور من أصدقائه بالتعازي في والده الراحل والرحمة عليه.

كما نشر الفقيد مشاركة لمنشور أحد الأطباء كتب خلاله «العيادات والمستشفيات مليانة ناس حياتها اتشقلبت واتغيرت تمامًا من بعد تشخيص معين، أو نتيجة تحليل فلازم تعرف أن الحياة قادرة أن تفقدك الشعور بالأمان، وأن طبيعة الحياة غير متوقعة بالمرة.. كون أن حياتك ماشية بروتين فده بحد ذاته نعمة عظيمة من ربنا».

كلمات مؤثرة من أصدقاء طبيب بنها الجامعي

في سياق آخر، نعى عدد من أصدقاء طبيب بنها الجامعي الراحل، إذ قالت الدكتورة أمل العيسوي، إحدى أصدقاء المتوفى، «أسوأ يوم عدى على مستشفى الجامعة.. وفاة أخونا دكتور نبيل عادل أثناء تأدية عمله في المستشفى.. كان أول حد يعلمني تشخيص بعض الحالات الجراحية ويشجعني على نزول الاستقبال وكان صبور ومحترم جدًا وبيخدم الكل ..حقيقي قلبي انفطر من ساعة ما عرفت الخبر».

وقالت آية هشام، إحدى المريضات التي عالجها الدكتور نبيل «لا حول ولا قوة إلا بالله.. دكتور في قمة الاحترام والأدب من وقت العملية لحد ما خرجت وهو مهتم وبيطمن كأني أخته.. ربنا يرحمك ويغفرلك ويسكنك فسيح جناته».

من جانبه قال الدكتور محمد فايق في منشور آخر «لا اله إلًا الله.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. دكتور نبيل عادل دفعتي نايب الجراحة في مستشفى بنها الجامعي في ذمة الله.. واحد من أطيب خلق الله.. ربنا يرحمك ويغفر لك يا صاحبي».