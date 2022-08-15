مجالات العمل والدارسة لخريجي قسم «المكتبات والمعلومات» بكلية الآداب

بعد نتيجة الثانوية العامة 2022، مازال الطلاب يبحثون عن الكليات المتاحة التي تؤهلهم لسوق العمل بشكل جاد، والتي تتناسب مع مجاميعهم التي حصلوا عليها في تلك السنة وفقا للتنسيق الكليات، إذ أنَّ تطورات جديدة شهدتها الجامعات المصرية خلال الفترة الأخيرة، إذ أنشئ العديد من الكليات والأقسام المختلفة بها وكان من بينهم قسم «المكتبات والمعلومات» بكلية الآداب.

وتستعرض «الوطن» في هذا التقرير، كل ما يحتاجه طلاب الثانوية العامة من معلومات عن قسم المكتبات والمعلومات بكلية الآداب.

شروط الالتحاق بقسم «المكتبات والمعلومات»

يعد قسم «المكتبات والمعلومات» في كلية الآداب من الأقسام المهمة ويهدف إلى إعداد خريج يسيطر على الكم الهائل من البيانات والمعلومات والمعارف، من خلال معرفة مصادرها وكيفية الحصول عليها وتنظيمها وإتاحتها للمستفيدين وأيضًا العمل على إعداد كوادر مهنية مؤهلة ومواكبة لتقنيات المعلومات الحديثة.

يقبل قسم المكتبات والمعلومات بكلية الآداب الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة الشعبتين العلمية والأدبية إذ يمنح خريجة درجة الليسانس وكذلك درجة الماجستير والدكتوراه كما أنَّه يوجد في العديد من الجامعات المصرية.

وقال الخبير التربوي الدكتور مجدي حمزة إنَّ قسم المكتبات والمعلومات يعد إضافة كبيرة لكلية الآداب، كما أنَّه متواجدًا في مختلف الجامعات المصرية، مشيرًا إلى أنَّ القسم يتيح فرصة للطلاب للعمل في كافة المجالات الخاصة بوثائق الكتب سواء كانت المكتبات العامة أو المدرسية أو دار الكتب وغير من المجالات، كما أنَّه في ظل التعليم التكنولوجي، فإن القسم حاليًا يتيح للطلاب فرصة للعمل في مجال الحاسب الآلي.

مجالات العمل بقسم «المكتبات والمعلومات»

ويتميز قسم «المكتبات والمعلومات» بكلية الآداب بتنوع مجالات العمل لخريجيه، إذ يتيح العمل في:

- المكتبات الوطنية والمكتبات العامة ومكتبة الإسكندرية والمكتبات المدرسية والجامعية.

- بنوك وقواعد المعلومات بالمؤسسات المختلفة.

- شبكات المعلومات والمستودعات الرقمية.

- مراكز البحوث والدراسات.

- مراكز المعلومات الصحفية.

- الأرشيفات ودور الوثائق الإلكترونية.

- دور النشر والتوزيع.

- معارض الكتب والمجلات.

- شركات تكنولوجيا المعلومات والإنترنت.

- مراكز إدارة الوسائط المتعددة.