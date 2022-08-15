طالبة الصفر بالثانوية العامة بالشرقية تحصل على 84.6%.. ووالدها: كان تشابه أسماء

حصلت الطالبة أروى جمال السيد أبو عجوة، الشهيرة بـ«طالبة الصفر»، على مجموع 84.6% في الثانوية العامة، بعد حصولها على صفر وقت إعلان النتيجة الثانوية.

حصول الطالبة على 84.6% علمي رياضة

وقال والد أروى، في تصريحات لـ«الوطن»، إن النتيجة الأولى وحصول ابنته على صفر، أصابت الأسرة بصدمة شديدة، وتم فحص النتيجة مرة أخرى وتبين حصولها على 84.6%.

والد الطالبة: بنتي هتختار هندسة

وأضاف أنه توجه إلى الكنترول بمحافظة الإسماعيلية وتبين حصولها على مجموع 84.6%، وأوضح أنه سيتوجه وابنته إلى مكتب التنسيق للتقديم لها في جامعة الزقازيق، لافتًا إلى أنها ستختار أول رغبة كلية الهندسة.

وأشار إلى أنه حدث خلط بين اسم ابنته وطالبة أخرى، وجرى توجيه اتهام لها بتسريب امتحان، إلا أن ابنته ثبتت براءتها، وحصلت على الدرجة التي تستحقها.