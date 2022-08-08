بقيمة تصل إلى 5 ملايين جنيه.. مميزات وشروط قرض تشطيب الشقة من 3 بنوك

توفر البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، أنواعًا مختلفة من أنظمة التمويل والقروض للعملاء لتكون متناسبة مع جميع الفئات من المواطنين والموظفين بإجراءات بسيطة وسهلة، ومن بين هذه القروض قرض لتمويل تشطيب الشقة.

وترصد «الوطن» من خلال هذا التقرير شروط ومميزات قرض تشطيب الشقة في 3 بنوك (بنك القاهرة، التجاري الدولي مصر CIB، بنك قطر الوطني الأهلي QNB) وفقًا لمواقع البنوك.

قرض تشطيب الشقة من بنك القاهرة

1- قرض تشطيب الشقة من بنك القاهرة:

- قيمة القرض: من 10 آلاف جنيه إلى 1.5 مليون جنيه.

- فترة سداد القرض: تصل إلى 5 سنوات.

- المصاريف الإدارية: 2.5% من إجمالي قيمة الوحدة السكنية.

- نسبة التمويل: 80%.

شروط الحصول على قرض تشطيب الشقة من بنك القاهرة:

- الدخل الشهري لا يقل عن 10 آلاف جنيه في الشهر.

- عمر العميل: لا يقل عن 21 عاما ولا يزيد عن 65 عاما.

المستندات المطلوبة للحصول على قرض تشطيب الشقة من بنك القاهرة:

- صورة بطاقة رقم قومي سارية.

- طلب الحصول على القرض.

- إيصال مرافق حديث لم يمر عليه 3 شهور.

- بيان بمفردات مرتب من جهة العمل.

- تعهد جهة العمل بتحويل الراتب أو القسط.

- كشف حساب بنكي.

- صورة البطاقة الضريبية وترخيص مزاولة المهنة.

- سند ملكية الوحدة السكنية مسجل شهر عقاري.

قرض تشطيب الشقة من بنك قطر الوطني الأهلي QNB

2- قرض تشطيب الشقة من بنك قطر الوطني الأهلي QNB:

- قيمة القرض: من 15 ألف جنيه إلى 250 ألف جنيه.

- مدة سداد القرض: تصل إلى 5 سنوات.

- نسبة التمويل: 100% من إجمالي قيمة التشطيب.

شروط الحصول على قرض تشطيب الشقة من بنك قطر الوطني الأهلي QNB:

- عمر المستفيد من القرض لا يقل عن 25 عامًا ولايزيد عن 65 عامًا.

- الدخل الشهري لا يقل عن 15 ألف جنيه شهريًا.

المستندات المطلوبة للحصول على قرض تشطيب الشقة من بنك قطر الوطني الأهلي QNB:

- صورة بطاقة رقم قومي سارية.

- طلب الحصول على القرض.

- إيصال مرافق حديث لم يمر عليه 3 شهور.

- بيان بمفردات مرتب من جهة العمل.

- تعهد جهة العمل بتحويل الراتب أو القسط.

- كشف حساب بنكي.

- صورة البطاقة الضريبية وترخيص مزاولة المهنة.

- سند ملكية الوحدة السكنية مسجل شهر عقاري

قرض تشطيب الشقة من بنك CIB

3- قرض تشطيب الشقة من بنك التجاري الدولي - مصر CIB:

- قيمة القرض: من 120 ألف جنيه إلى 5 ملايين جنيه.

- مدة سداد القرض: تصل إلى 20 عامًا.

- نسبة التمويل: 100% من إجمالي قيمة التشطيب.

الشروط للحصول على قرض تشطيب الشقة من بنك التجاري الدولي - مصر CIB:

- الدخل الشهري لا يقل عن 10 آلاف شهريًا.

- عمر المستفيد من القرض لا يقل عن 21 عامًا ولا يزيد عن 65 عامًا.

المستندات للحصول على قرض تشطيب الشقة من بنك التجاري الدولي - مصر CIB:

- صورة بطاقة رقم قومي سارية

- طلب الحصول على القرض.

- إيصال مرافق حديث لم يمر عليه 3 شهور

- بيان بمفردات مرتب من جهة العمل

- تعهد جهة العمل بتحويل الراتب أو القسط

- كشف حساب بنكي

- صورة البطاقة الضريبية وترخيص مزاولة المهنة

- سند ملكية الوحدة السكنية مسجل شهر عقاري