نتيجة تنسيق رياض الأطفال تجريبي 2023.. اعرف مراحل إعلانها

كشف مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الجيزة، عن تفاصيل مراحل إعلان نتيجة تنسيق رياض الأطفال تجريبي 2023، لافتاً إلى أن المديرية كثفت من استعداداتها لاستقبال الطلاب في العام الدراسي الجديد من خلال تجهيز المدارس بحسب تعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موضحاً أن الدراسة ستكون حضورية في المدارس ووسط تطبيق كافة الإجراءات الوقائية المشددة.

تفاصيل نتيجة تنسيق رياض الأطفال تجريبي 2023

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أن نتيجة تنسيق رياض الأطفال تجريبي 2023 تعلن على 10 مراحل أساسية، موضحاً أنه تم إعلان المرحلتين الأولى والثانية ويمكن للطالب الحصول على النتيجة من خلال الإدارة التعليمية التابع لها، مؤكداً أنه يجب على ولي الأمر استيفاء كافة الأوراق المطلوبة للتقديم عقب معرفة نتيجة نجله وتسليمها للمدرسة.

وأكد المصدر، أن نتيجة تنسيق رياض الأطفال تجريبي 2023 تعلن كل 25 يوما في الإدارات التعليمية، مشدداً على الطلاب وأولياء الأمور بضرورة الالتزام بكافة الشروط الخاصة بالتقديم.

وأوضح المصدر أن تقديم رياض الأطفال تجريبي 2023 يتم بحسب الكثافة الاستيعابية لكل مدرسة، مؤكداً أنه تم التنبيه على جميع المدارس بضرورة الالتزام بكافة التعليمات الخاصة بكثافة المدارس وقبول الطلاب حسب الإمكانيات المتاحة بكل مدرسة.

دراسة جدوى للزي المدرسي لرياض الأطفال تجريبي 2023

ونوه المصدر إلى أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وجه بتوحيد الزي المدرسي للصفوف الأولى من كل مرحلة دراسية على أن يتم عمل دراسة جدوى للزي المدرسي لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي والأول الإعدادي والأول الثانوي، وأوضح أنه سيتم اخيتار الألوان حسب المرحلة العمرية، على أن تكون نسبة القطن في الخامة لا تقل عن 70% للحفاظ على صحة الطلاب.