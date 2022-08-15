حظك اليوم برج الحمل الاثنين 15-8-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الحمل شخصية قيادية، وهو مخلص بشدة لعمله، يسعى إلى تحقيق طموحه وأهدافه وأحلامه، ويعرف ما يريده من الحياة الاجتماعية والعاطفية والمهنية، ولا يستسلم بسهولة، محب للمغامرات والسفر والترحال المستمر لتعلم كل ما هو جديد، يبحث عن التجديد باستمرار، يحب الأحداث المشوقة، وهو أيضا شخصية مبدعة بشكل كبير، ولا يحب الروتين.

لا يحب مولود برج الحمل الاعتماد على الغير، لا يطلب المساعدة، ويبحث أيضا مولود هذا البرج عن الحظ اليومي، لذلك نوضح من خلال السطور التالية حظك اليوم لمولود برج الحمل على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحمل مهنيا

تؤكد لك خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، أن القمر موجود اليوم في برجك، مولود برج الحمل، وهو سوف يمدك بالقدرة على النضال على كل الجبهات ولن تذهب جهودك هباء، وفق حظك اليوم.

حظك اليوم برج الحمل عاطفيا

فينوس والشمس موجودين اليوم مولود برج الحمل في منزل الحب، وهذا سوف يجعلك مؤثرا وساحرا جدا، وفق توقعات حظك اليوم الذي أكدت عليها خبيرة الفلك عبير فؤاد.

عيوب برج الحمل

ومن أبرز عيوب مولود برج الحمل المعروفة عنه أنه سريع الغضب، ولا يعرف كيفية السيطرة على غضبه وسرعة الانفعال لديه، ويميل إلى المجادلة والسيطرة على الحوار بالكامل.