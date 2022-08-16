حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 16-8-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الجوزاء شخصية مزاجية بشكل كبير، ولديه قدرة مستمرة على التكيف مع جميع الأوضاع والأشياء، دون أي صعوبة في تحقيق ذلك، كما أنّه شخص اجتماعي يحب الحفلات والخروج، وكثيرا ما يحب المرح والضحك، ولديهم حس فكاهي، بعيد كل البعد عن الأنانية.

ويتسم مولود برج الجوزاء، بأنّه ذو شخصية مستقلة، ولا يحب أن يتحكم أحد به، يحرص على تقديم المساعدة للمحطين به، كما يبحث مولود هذا البرج بشكل يومي، عن الحظ الخاص به، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الجوزاء مهنيا

أكدت خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، أنّ القمر في منزل المشروعات، ما يساعدك ذلك على أن تبرهن لمن حولك قدرتك على العطاء، وفق حظك اليوم.

حظك اليوم برج الجوزاء عاطفيا

تحذرك خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، من أنّك ستعيش فترة من التشوش العاطفي اليوم، لكن الأفلاك ستساعدك كثير على أن تلتقي أشخاصا يؤمنون بك وتشعر بالحب والانتماء لهم، وهما أيضا أصدقاء يدعمونك في خطواتك ويدفعونك للأمام.

عيوب برج الجوزاء

ومن عيوب مولود برج الجوزاء أنّ لديه شخصية مترددة كثيرا، لا يستطيع اتخاذ القرارات المصيرية بسهولة، كما أنّه متهور ومتسرع بشكل كبير، ولا يلتزم بالوعود على الإطلاق.