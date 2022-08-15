دعم أعمدة الإنارة بالطرق الرئيسية في 3 مراكز للحد من الحوادث بالمنيا

وجَّه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، باستمرار الوحدات المحلية بجميع مراكز المحافظة في تنفيذ الحملات اليومية لإزالة تراكمات القمامة، لرفع كفاءة منظومة النظافة العامة، وإجراء أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة، مع المتابعة الدورية والمستمرة للحالة العامة بالشوارع الرئيسية والأحياء الداخلية، لرفع التعديات على حرم الطريق لخلق سيولة مرورية أمام المارة من المواطنين.

حملات النظافة بالشوارع والأحياء الرئيسية

وتابع سعيد محمد، رئيس مركز مطاي، حملات النظافة بالشوارع والأحياء الرئيسية والقرى التابعة لها، لرفع المخلفات وتراكمات القمامة ونقلها للمقالب العمومية، حيث تم رفع القمامة من نقاط تجميعها بقرية منبال ونقلها للظهير الصحراوي باستخدام معدات الوحدة المحلية، وذلك في إطار النهوض بمنظومة النظافة والحفاظ على البيئة من التلوث وحفاظًا على صحة المواطنين.

كما واصلت الوحدة المحلية أعمال الصيانة الدورية لكشافات الإنارة والأعمدة بالطرق الرئيسية بقرية القيسي التابعة لقرية مرزوق بمنبال، وذلك ضمن خطة المحافظة لدعم الإنارة وتيسيرًا على المارة من المواطنين والمركبات وللحد من وقوع الحوادث.

زراعة أعمدة كهرباء بمطلع ونزلة طريق طراد النيل

وتابع أحمد راشد مهدي، رئيس مركز ومدينة سمالوط، أعمال دعم الطرق الرئيسية بأعمدة إنارة، حيث تم زراعة أعمدة كهرباء بمطلع ونزلة طريق طراد النيل شمالاً تجاه قرية قلوصنا وجنوباً باتجاه قرية الخمايشة بمحور سمالوط، وذلك حفاظاً على أرواح وسلامة المواطنين والحد من وقوع حوادث الطريق.

واستعرض الدكتور محمد حلمي، رئيس مركز ومدينة المنيا، جهود الوحدة المحلية، حيث نفذ قسم الإنارة التابع للوحدة المحلية لقرية بني محمد سلطان أعمال صيانة، وتغيير أسلاك وكابلات المحول الكهربائي بقرية أبوقرين، وتم تغيير وتوصيل أسلاك بقرية الأبعادية فضلاً عن إصلاح وصيانة 15 كشاف أمام كنيسة الأبعادية.