مصرع طالب دهسًا تحت عجلات القطار في سمالوط بالمنيا

استقبل مستشفى سمالوط التخصصي، بمحافظة المنيا، اليوم السبت، جثة طالب في العشرينيات من العمر، دهسه قطار بالقرب من محور سمالوط، وتم إيداعها بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

العثور على جثة بشريط السكة الحديد

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم، مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطارا من العقيد محمد مصطفى مأمور مركز شرطة سمالوط شرق، بالعثور على جثة طالب، ملقاة بجوار شريط السكة الحديد، ناحية محور سمالوط، وتبين سقوطه من قطار إذ انزلقت قدماه وسقط تحت العجلات، ونتج عن ذلك وفاته متأثرا بإصاباته.

وانتقل الرائد أحمد سالم رئيس مباحث مركز شرطة سمالوط شرق، ومعاونه الأول الرائد محمد أبو العزائم، وتم فرض كردون أمني بمحيط الواقعة وإخطار النيابة العامة.

نقل الجثة لمشرحة مستشفى سمالوط التخصصي

بالمعاينة والفحص، تبين أن الجثة لشاب يدعى «أحمد شعبان» 21 عاما، طالب مقيم في مركز بني مزار، وأنه سقط من القطار مساء أمس الجمعة ناحية محور سمالوط، وتم العثور على جثته صباح اليوم السبت، وأمرت النيابة العامة بعد معاينة محل الواقعة بالتحفظ على الجثة داخل مشرحة مستشفي سمالوط التخصصي، لحين انتهاء تشريح الجثمان لإثبات الوصف الطبي للوفاة بمعرفة الطبيب الشرعي ومفتش صحة المركز.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجار استخراج تصريح الدفن بعد الانتهاء من التقارير الطبية اللازمة؛ لعدم وجود شبهة جنائية بالوفاة، كما ذكرت التحريات الأولية في تقريرها.