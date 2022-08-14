تفاصيل زيارة عبد الله لوالده عمرو دياب في شاطئه الخاص بالساحل الشمالي

علمت «الوطن» أن عبد الله دياب، نجل الفنان الكبير عمرو دياب، زار والده خلال الساعات الماضية فى مدينة الساحل الشمالي، لرؤية الشاطئ الخاص به الذي اشتراه دياب مع أحد كبار رجال الأعمال.

عبدالله دياب يزور والده في إجازته

جاءت زيارة دياب الصغير خلال فترة إجازته التي أحب أن يقضي عدة أيام منها في الساحل الشمالي رفقة والده.

عبدالله دياب وصل إلى القاهرة ورافقه السائق الخاص بدياب خلال الزيارة والذي يعد أحد المقربين لعمرو دياب.

عمرو دياب أحيا مؤخرًا حفلًا غنائيًا في الساحل الشمالي وقدم فيه عددًا من أهم وأشهر أغنياته منها ناس حلوة، ووزير السعادة، و«ب و ح وب وك»، وباريس، واللي يمشي يمشي «لسه بتحبه يا قلبي»، «لو كان يرضيك»، «كان طيب» و«صدقني خلاص»، «بحبه»، «نغمة الحرمان»، و«ده لو اتساب».

وقدم في الحفل عددًا ممن تعاونوا معه في العديد من الأعمال الغنائية وأشركهم معه في الغناء على المسرح، منهم محمد يحيى، عزيز الشافعي، توما، مدين، وتامر حسين، بالإضافة إلى أندرو مدير أعماله.

عمرو دياب طرح مؤخرًا أغنية «باريس»

دياب كان قد طرح مؤخرًا أغنية باريس وهي من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى توزيع وسام عبدالمنعم، ميكساچ وديچتال ماستر أمير محروس، تسجيل أندرو داود وشيري شكري تصوير فوتوغرافي كريم نور، ويقول مطلعها:

يا مكسر كل المقاييس

مين زيك طب كده فى باريس

قمر جديد وعمل طفرة

وأنا اللي ويايا الشفرة

حفرتك مليون حفرة

وخطط ملت كل الكراريس