القبض على عاطل لاتهامه بالتحرش بطفل في الجيزة.. «عنده 8 سنين»

ألقى ضباط مركز شرطة الصف، بمديرية أمن الجيزة، القبض على عاطل لاتهامه بالتحرش بطفل يبلغ من العمر 8 سنوات، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

ورد بلاغ للعميد محمد مختار رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة، بتعرض طفل يبلغ من العمر 8 سنوات، لـ التحرش الجنسي على يد أحد الأشخاص في الصف.

التحريات تكشف عن هوية المتهم

بتكثيف التحريات تمكن رجال المباحث من تحديد هوية المتهم، وتبين أنه عاطل يبلغ من العمر 17 سنة، تحرش بالطفل جنسيًا، وتمكن رجال المباحث من القبض عليه.

بمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة، فأخطر اللواء علاء فتحي واللواء أحمد خلف نائبي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وقررت النيابة حجز المتهم على ذمة التحقيقات.