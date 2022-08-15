بدء التقديم للمدن الجامعية لطلاب جامعة القاهرة.. اعرف الأوراق المطلوبة

بدأت إدارة المدن الجامعية بجامعة القاهرة، في تلقي طلبات الالتحاق للسكن بالمدن الجامعية للعام الدراسي المقبل للطلاب القدامى، بداية من اليوم الاثنين 15 أغسطس.

وأعلنت إدارة المدن الجامعية في جامعة القاهرة في بيان لها، أن التقديم مستمر حتى يوم 15 سبتمبر 2022، وبالنسبة للطلاب المستجدين سيكون بداية من يوم 20 أغسطس وينتهي في 20 سبتمبر 2022.

وفيما يلي تستعرض «الوطن» أبرز الأوراق المطلوبة للتقديم للمدن الجامعية في جامعة القاهرة.

الأوراق المطلوبة للتقديم للمدينة الجامعية

1- استمارة التقديم الإلكترونية.

2- الملف الورقي الخاص بالمدن الذي قمت بتحميله بعد استيفاء أختامه.

3- إيصال المرفقات من وصل كهرباء أو مياه أو تليفون.

4- صورة البطاقة للطالب وولي الأمر.

5- صورة شخصية رسمية.

6- الفيش.

7- صورة بطاقة الضامن.

رابط التقديم للمدن الجامعية

ويمكن التقديم للمدن الجامعية للطلاب القدامي والمستجدين، من خلال الضغط هنا.

وعند التسجيل يمكن الحصول على الكود المطلوب من على كارنيه الإقامة للعام السابق أو من خلال هذا الرابط، وبالنسبة لكلمة المرور هو رقم سري من اختيارك بحد أدنى 4 حروف أو أرقام ويسهل تذكره لتتمكن من فتح الاستمارة مرة أخرى وقتما تشاء.

وبعد الحصول على الكود والدخول على الرابط يمكنك تحميل الملف الورقي الخاص بالمدن من الموقع السابق من الجانب الأيمن.

ثم اضغط على إرشادات التقدم والإقرارات.

ثم اختر جامعة القاهرة واضغط عرض التعليمات.

وبعدها يتم تحميل الملف الخاص بحالتك وطباعته ثم استيفاء أختامه من بلدك.

رفع الملف إلكترونيا إلى موقع مراجعة الملفات بعد تحويلهم إلى صيغة pdf

ونوهت إدارة المدن الجامعية عدة إرشادات للطلاب قبل التسجيل وهي:

التأكد أنك على رابط استمارة الزهراء الخاصة بجامعة القاهرة وليس جامعة أخرى.

وبعد الدخول على الرابط يتم كتابة استمارة التقديم الإلكترونية الخاصة بجامعة القاهرة.