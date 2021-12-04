خريجة البرنامج الرئاسي: تمكين الشباب في مصر عملية متكاملة الأبعاد

قالت الدكتورة آلاء فوزي خريجة البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة ومدرس الإعلام بجامعة القاهرة، إن الشباب جرى تمكينهم في المناصب والسياسي والمجتمع المصري بصفة عامة، من حيث الاقتصاد والتشجيع على المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

المرأة حصلت على حقوقها

وأضافت خلال حوارها مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج «الحياة اليوم» الذي يعرض على قناة «الحياة»، أن الشباب أصبح موجودًا في المقدمة، كما تم الاهتمام بصحتهم وتعليمهم، ومن ثم فإن عملية تمكينهم كانت متكاملة الأبعاد، مشددةً على أن المرأة حصلت على حقوقها في البرلمان والحكومة والقضاء، كما جرى إطلاق برامج تأهيل كثيرة لها، على غرار ما تمّ مع النساء المعيلات.

القيادة السياسية أطلقت عدة برامج للاهتمام بالشباب وتطويرهم

من جانبه، قال بلال حبش نائب محافظ بني سويف وعضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن القيادة السياسية أطلقت عدة برامج للاهتمام بالشباب وتطويرهم، وفي وسط كل ذلك ظهرت التنسيقية، وبخاصة أن القيادة السياسية أعلنت عن رغبتها في تنمية الحياة الحزبية السياسية المصرية.

وأكد، أن التنسيقية منصة سياسية مختلفة تجمع الشباب من مختلف الرؤى والآراء والأفكار والأيدولوجيات السياسيات المختلفة، بهدف تنمية الحياة السياسية والحزبية من خلال الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والإعلام.

بلال حبش: تنوع التنسيقية سبب نجاحها

وأشار، إلى أن الاختلافات والتنوعات التي تموج بها التنسيقية أوصلتها إلى ما هي عليه الآن من نجاح، حيث حصل 6 منهم على منصب نائب المحافظ، بالإضافة إلى وجود أفراد من التنسيقية في مجلسي النواب والشيوخ: «نحاول تقديم سياسة بمفهوم جديد، ونسعى إلى تنفيذ كل أهدافنا بشكل مختلف».