تظلمات الثانوية العامة 2022.. باقي من الزمن 4 أيام على الإغلاق

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن مواصلة فتح باب تظلمات الثانوية العامة 2022، لاستقبال طلبات المتظلمين على نتائجهم، لليوم السابع على التوالي، وسط تنفيذ إجراءات صارمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

تظلمات الثانوية العامة 2022.. 18 أغسطس آخر أيام التظلمات

وأكدت وزارة التربية والتعليم، في بيان لها، أن تظلمات الثانوية العامة 2022 سيكون آخر مواعيدها يوم 18 أغسطس المقبل، مشيرة إلى أن التظلمات يتم استقبالها عبر الموقع الإلكتروني المخصص لاستقبال طلبات التظلمات من قبل طلاب الثانوية العامة.

تسديد رسوم تظلمات الثانوية العامة 2022 إلكترونيا

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن تسديد رسوم تظلمات الثانوية العامة 2022 يكون إلكترونيا، حيث يتم دفع 300 جنيها فقط لا غير على كل مادة في التظلمات، مؤكدة أن تصحيح أوراق إجابات الثانوية العامة تم بشكل إلكتروني، دون تدخل العنصر البشري، لتجنب حدوث أي أخطاء.

خطوات تقديم تظلمات الثانوية العامة 2022

1- التقديم من خلال هذا الرابط.

2- يسجل الطالب في المديرية التعليمية التي حصل منها الطالب على الثانوية العامة 2022.

3- يقوم الطالب بكتابة رقم الجلوس بشكل صحيح.

4- يقوم الطالب بالضغط على «تسجيل دخول».

5- يقوم الطالب بإدخال بيانات الرقم القومي.

6- يقوم الطالب بالضغط على أيقونة «تدقيق الرقم القومي».

7- تظهر التفاصيل الخاصة بنتيجة طالب الثانوية العامة 2022.

8- يحدد الطالب عدد المواد التي سيقدم تظلمات الثانوية العامة 2022 عليها.

9- يظهر رقم يسدد من خلاله الطالب قيمة التظلم على المادة الواحدة 300 جنيها.

وزير التربية والتعليم الجديد يتابع استعدادات امتحانات الدور الثاني

وفي سياق آخر، يتابع الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم الجديد، الاستعدادات النهائية، لعقد امتحانات الثانوية العامة 2022، والمنتظر أن تبدأ يوم 20 أغسطس المقبل، وسط تنفيذ إجراءات صارمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، حفاظا على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات.