في عيد ميلاده.. 3 مسلسلات لـ تامر حسني خلال مشواره الفني

فنان من الطراز الثقيل، استطاع أن يحقق معادلة متوازنة بين الفن والغناء، إّذ يعشق محبوه وجمهوره أغانيه، وفي نفس الوقت أبدع في التمثيل واستطاع أن يضع قدما في السينما المصرية بأفلام حظيت على إعجاب كبير، إنه الفنان تامر حسني الذي يحتفل بعيد ميلاده الـ 44 عاماً اليوم، ونخصص في هذا التقرير الحديث عن المسلسلات التي شارك فيها الفنان تامر حسني وجاءت كالتالي..

- مسلسل «آدم» لـ تامر حسني

مسلسل «آدم»، وهو من إخراج محمد سامي، ومن تأليف أحمد محمود أبو زيد، وتم تقديمه عام 2011، وتدور أحداثه حول شخصية «آدم» وهو شاب فقير من بيئة شعبية، يُتهم والده بتقاضي رشوة، فيصبح آدم عائل الأسرة المكونة من والدته، وأشقائه فتضطره الظروف للعمل كعامل توصيل للطلبات.

تربطه علاقة حب بجارته هنا التي يرفض والدها زواجه منها، وفي إحدى المرات يرى رجلًا أمريكيًا يحاول التهجم على الفتاة نانسي فيقتله للدفاع عن نفسه وعن الفتاة، تم تصوير مشاهد الكنيسة بمسلسل آدم في كنيسة السيدة العذراء بأرض الجولف.

- مسلسل ولد الغلابة

ظهر الفنان تامر حسني، خلال مسلسل ولد الغلابة بدور محمود شلبي كضيف شرف، وتدور أحداثه حول رجل صعيدي يُدعى «عيسى» يعاني الفقر، يضطر للعمل في مهنتين بسبب الظروف المادية التي يتعرض لها خلال الأحداث، الأولى مدرس بإحدى المدارس الحكومية، والثانية يعمل ليلاً لدى «ضاحي»، ومع تصاعد الأحداث يُجبر على فعل أشياء تتعارض مع مبادئه، وتشتعل الحرب بينه وبين «ضاحي»، ومن تأليف أيمن سلامة، ومن إخراج محمد سامي .

- مسلسل فرق توقيت

تدور القصة حول ياسين متعدد العلاقات النسائية، والذي يختفي في ظروف غامضة ومن ثم يدخل في غيبوبة، وتبدأ الشرطة في التحقيق في كيفية وأسباب اختفائه، ليكون كل من حوله متهمون، بداية من الفتاة التي تحبه بطريقة مرضية، وصديقه الذي يغار منه، ومنافسه في العمل وزوجته، وأخاه نظرًا للصراعات بينهما، فكل شخص يملك الدوافع لأن يكون هو من وراء ما حدث لياسين، وتتصاعد الأحداث حتى الوصول إلى حل لغز ياسين، ومن تأليف محمد سليمان عبدالمالك، إخراج إسلام خيري.