مصرع مُسن دهسًا أسفل عجلات القطار بالبحيرة

لقي مُسن مصرعه إثر اصطدام قطار به أثناء عبور شريط السكة الحديد على مزلقان البردويلي دائرة مركز حوش عيسى، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة بمستشفى حوش عيسى، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

الأجهزة الأمنية تتلقى إخطارًا بالحادث

ورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، من مأمور مركز شرطة حوش عيسى يفيد بمصرع مُسن إثر اصطدام القطار به أثناء عبور شريط السكة الحديد على مزلقان البردويلي دائرة مركز حوش عيسى، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى.

تحديد هوية المتوفى

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وجرى الدفع بسيارة إسعاف وتبين مصرع مُسن يُدعى عثمان ناجي عمره 81 سنة، مقيم بحوش عيسى، وجرى نقله إلى مستشفى حوش عيسى المركزي تحت تصرف النيابة العامة، وحُرر المحضر اللازم لمتابعة التحقيقات.

العثور على جثة مُسن متحللة

وفي السياق ذاته، عثر أهالي قرية الصالحية التابعة لمركز المحمودية بمحافظة البحيرة على جثة مُسن يُدعى عبدالمنعم خليل إبراهيم 65 سنة، شبه متحللة، وجرى نقلها إلى مستشفى المحمودية العام تحت تصرف النيابة العامة، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.