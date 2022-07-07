مفاجأة سارة.. «الأنفاق» تقدم هدية للركاب بمناسبة افتتاح القطار الكهربائي

فجر المهندس أيسر رأفت، المتحدث الرسمي باسم الهيئة القومية للأنفاق، مفاجأة سارة، بتقديم هدية للركاب بمناسبة افتتاح مشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT، تمثلت في تقديم رحلة واحدة مجانية لأي راكب يستقل القطار لأول مرة، موضحا أن القطار الكهربائي يسير بصورة منتظمة ويقدم خدمات هائلة لجمهور الركاب المسافرين.

أسعار تذاكر القطار الكهربائي في المتناول

وقال رأفت، في تصريحات لـ«الوطن»، إن أسعار تذاكر القطار الكهربائي الخفيف في المتناول، حيث تراوحت بين 15 جنيها حال استقلال 3 محطات، و20 جنيها حال استقلال الراكب 5 محطات، و25 جنيها حال استقلال 7 محطات، و35 جنيها حال استقلال الراكب 9 محطات، لافتا إلى أن المشروع يقل مليون راكب يوميا، حيث إن السرعة التصميمية له 120 كم/ الساعة.

القطار الكهربائي يوفر الوقود بمقدار 1.7 مليار جنيه سنويًا

وأوضح رأفت، أن القطار الكهربائي الخفيف يمتد بطول 103 كم، وينفذ على 3 مراحل، ويشمل 19 محطة، مؤكدا أنه تم افتتاح المرحلة الأولى من المشروع الأحد الماضي، بطول 70 كم، وبعدد 12 محطة، وجار تنفيذ المرحلة الثانية بطول 18.5 كم، وبعدد 4 محطات، والمرحلة الثالثة بطول 16 كم وبعدد 3 محطات، منوها إلى أنه يوفر الوقود بمقدار 1.7 مليار جنيه سنويًا.

يذكر أن القطار الكهربائي يحقق تبادل الخدمة في محطة عدلي منصور المركزية التبادلية بين عدد من وسائل النقل، ويتبادل الخدمة في محطة بدر مع خط القاهرة السويس للسكك الحديدية، إضافة إلى تبادله خدمة نقل الركاب مع القطار الكهربائي السريع العين السخنة العلمين في محطة العاصمة المركزية، ومع مونوريل شرق النيل «العاصمة الإدارية»، بالمحطة التبادلية بمدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية والتي تشمل منطقة تجارية استثمارية لتعظيم العائد الاستثماري للمشروع.