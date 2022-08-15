«الجيزة»: مشروعات تطوير أرض اللواء تهدف لتحسين سبل معيشة أهالي المنطقة

أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، المتابعة الدورية لمشروعات تطوير المناطق غير المخططة لتحسين المستوى المعيشي لمواطنيها وتسهيل الحركة المرورية.

وأعلنت محافظة الجيزة في بيان، عن عقد هند عبد الحليم، نائب المحافظ لشؤون تنمية المجتمع وخدمة البيئة، اجتماعا تنسيقيا للوقوف على خطوات العمل التنفيذية بمشروع تطوير منطقة أرض اللواء، وذلك بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بتمويل من الوكالة الفرنسية.

ترميم مبنى بمدرسة القدس للتعليم الأساسي

وأكدت نائب المحافظ لشؤون تنمية المجتمع وخدمة البيئة أن المشروع يضم صيانة وترميم مبنى بمدرسة القدس للتعليم الأساسي وتطوير ورفع كفاءة شارع مجمع المدارس ودعمه ببلاط الإنترلوك وتشجيره لتحسين الحالة العامة به، بالإضافة إلى تبلیط شارع مرسى محمود بالإنترلوك ورفع كفاءته.

تسليم مواقع العمل للشركات المكلفة

وأشارت نائب المحافظ لشؤون تنمية المجتمع وخدمة البيئة، أن الأعمال تشمل كذلك رصف طريق المعتمدية بالأسفلت وتبليط الشوارع الفرعية المرتبطة به، مشيرا إلى أنه من المقرر تنفيذ الأعمال بداية من الشهر المقبل فور تسليم مواقع العمل للشركات المكلفة.

تحسين سبل المعيشة لسكان أرض اللواء

وأوضحت نائب المحافظ أن المشروع يهدف لتحسين سبل المعيشة لسكان أرض اللواء، مضيفة أنه تم تحديد خطة عمل وسيتم عقد العديد من الاجتماعات خلال الفترة المقبلة والمتابعات الميدانية للتأكد من انتظام العمل بالمشروعات.

وأعلنت محافظة الجيزة في البيان، أن اللقاء حضره اللواء ياسر سامي، رئيس حي العجوزة، والمهندسة إيناس سمير، مدير وحدة البنية الأساسية بالمحافظة ومندوب عن مديرية الطرق بالجيزة وممثل عن جاهز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومدير المشروعات بحي شمال الجيزة.