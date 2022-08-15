85 % نسب تنفيذ مشروعات حياة كريمة في زفتى بالغربية.. بتكلفة 4.1 مليار جنيه

قال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إن أعمال تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، في قرى مركز ومدينة زفتى، تجرى على قدم وساق، مشيرا إلى أنه يقوم بجولات تفقدية بشكل يومي، لمتابعة أعمال ونسب التنفيذ.

وأوضح محافظ الغربية في تصريح لـ«الوطن»، أن أعمال التطوير الشامل في مشروع وحدة طب الأسرة في قرية حانوت، بلغت 85%، وأن التكلفة تصل إلى 34 مليون جنيه، ونسبة تنفيذ العمل في محطة مياه حانوت، والموقع المخصص للسوق ووحدة الشرطة، بلغت 80%.

934 مشروعا بتكلفة 4.1 مليار جنيه

أضاف رحمي، أن عدد المشروعات ضمن مبادرة حياة كريمة في زفتى، يصل إلى 934 مشروعا داخل 54 قرية و88 تابعا في مركز زفتى، بتكلفة إجمالية 4.1 مليارات جنيه، مؤكدا أن العمل يجري على قدم وساق من أجل نهو جميع المشروعات في أسرع وقت ممكن.

وأشار إلى أنه تفقد عددا من المشروعات في قرية شبرا ملس، من أجل الوقوف على نسب تنفيذ العمل بها، حيث متابعة أعمال إحلال وتجديد مركز شباب شبراملس بتكلفة 6.4 ملايين جنيه، ونقطة الإطفاء التي وصلت نسبة الإنجاز بها إلى 35%، وأيضا تم تفقد الموقف النموذجي بالقرية.

الأولوية لـ«حياة كريمة» في الجولات يومية

أكد محافظ الغربية، أن هناك جولة بشكل يومي على مشروعات حياة كريمة، أن لها الأولوية القصوى في المتابعة، ولافتا غلى أنه تفقد أعمال إنشاء وحدة طب الأسرة في قرية سنباط والسوق والموقف النموذجيين بالقرية، وتابع الأعمال الجارية بالسوق والموقف النموذجيين في قرية تفهنا العزب، إلى جانب تفقد أعمال إنشاء نقطة الإسعاف وموقع تنفيذ مشروع الحماية المدنية بالقرية.