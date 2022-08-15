سفير كوريا الرقمية: «الدراما الكورية» تقدم أشكالا اجتماعية مقبولة ولا تخالف عاداتنا

قالت بسمة سالم، سفير كوريا الرقيمة في مصر، إنها وقعت في غرام الدراما الجنوبية في عام 2004، لأن المسلسلات تقدم أشكالا اجتماعية مقبولة، ولا تخالف العادات والتقاليد المصرية والشرقية بشكل عام، مبينة أنها أعجبت بالنهضة السياسية والاقتصادية التي نفذتها كوريا الجنوبية، دون التنازل عن هويتهم، بل مع الوقت استطاعوا تصدير للعالم الهوية الخاصة بهم.

مسابقة كبيرة وفوز بمنصب شرفي

أضافت «سالم»، خلال استضافتها في برنامج «السفيرة عزيزة»، مساء اليوم، على فضائية «DMC»، وتقدمه الإعلامية رضوى حسن، أنها تقدمت ضمن 3000 شخص من أجل الحصول على سفير كوريا الرقمية كمنصب شرفي يروج للثقافة الكورية الجنوبية على الإنترنت، من أجل التقريب بين الشعوب.

دورها كسفيرة كوريا الرقمية

أوضحت سفير كوريا الرقيمة في مصر، أنها لم تكن تتوقع أن تكون من ضمن المقبولين كسفراء رقميين لكوريا الجنوبية، مشيرة إلى أنها تشارك في مختلف الفعاليات الخاصة بكوريا، بجانب تعلمها اللغة الكورية، من خلال دراستها على يد أحد المدرسين الكوريين الجنوبيين، حتى وصلت إلى مستوى متوسط.

وواصلت: «دلوقتي السفارة هي اللي بتقولي متنفعيش تبقي سفيرة كوريا الرقمية ومتتكلميش كوري وأنا هدفي تعريف الناس عن كورويا الجنوبية، ومصر فيها 18 مليون معجب بالثقافة الكورية بداية من 14 سنة، أنا هدفي أحول شغف الـ18 مليون للتعريف بإيجابيات الثقافة الكورية وربطها بالرؤية الموجودة في مصر حاليا من أجل تحقيق التطور زي كوريا».