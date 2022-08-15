«تجارة طنطا» تنظم دورات تدريبية في الحاسب الآلي واللغات للطلاب والخريجين

أعلنت جامعة طنطا عن مواصلة مركزي الحساب العلمي والخدمة العامة بكلية التجارة، تنظيم عدد من الدورات التدريبية للطلاب والخريجين.

تحقيق تنمية مجتمعية شاملة

وأشارت في بيان اليوم الاثنين، أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ خطة الجامعة من أجل تحقيق تنمية مجتمعية شاملة ومستدامة، تحت رعاية الدكتور محمود زكي، رئيس جامعة طنطا، والدكتور هاني الشامي، عميد كلية التجارة، وذلك في إطار احتفالات الجامعة بيوبيلها الذهبي.

وأكد الدكتور محمود زكي، أن تأهيل الطلاب والخريجين إلى سوق العمل على رأس أولويات جامعة طنطا باعتبارهم ركائز تحقيق التنمية المستدامة، مشيراً إلى حرص جامعة طنطا على تلبية الاحتياجات التدريبية للطلاب والخريجين وأيضا لكل مجتمع محافظة الغربية، من خلال حزمة من البرامج التدريبية المتميزة التي تتوافق مع متطلبات سوق العمل.

الخدمات التدريبية المتكاملة

وأشار الدكتور هاني الشامي، عميد كلية التجارة جامعة طنطا، أن الكلية تسعى إلى تقديم الخدمات التدريبية المتكاملة والمتميزة إلى الطلاب والخريجين في مجالات اللغات الأجنبية والتنمية البشرية، بالإضافة إلى المجالات الإدارية والمالية والمحاسبية.

وأشار إلى أن الدورات التدريبية يدرسها نخبة متميزة من الأساتذة من ذوي الخبرة العلمية والمهنية المتميزة، موضحاً أن مركز الحساب العلمي يقدم دورات الحاسب الآلي وتشمل PFA وMICROSOFT وICDL وBanking، كما يقدم مركز الخدمة العامة دورات في اللغة الانجليزية، ودورة مجمعة تشمل البورصة والبنوك والتسويق وHR.